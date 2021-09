"Stillwater": Matt Damon, presque méconnaissable

Bien loin de son Oklahoma natal, Bill Baker (Matt Damon) vient rendre visite à sa fille incarcérée aux Baumettes pour un meurtre qu'elle affirme ne pas avoir commis. Allison (Abigail Breslin) est sûre d'avoir trouvé un nouvel indice qui permettra de la disculper. Conscient d'avoir été un père absent, Bill veut tout faire pour innocenter sa fille, mais il est freiné par la barrière de la langue et la complexité du système judiciaire français. Virginie (Camille Cottin révélée dans Dix pour Cent), voisine sympathique et serviable, offre de lui servir d'interprète. Pour la remercier, Bill réalise des travaux dans l'appartement qu'elle partage avec sa fille.

Porté par Matt Damon et Camille Cottin, le film a fait l'ouverture du festival de Deauville début septembre et son casting a d'emblée attiré sur lui de nombreux regards. L'intérêt était d'autant plus grand que son réalisateur Tom McCarthy (Spotlight) y avait remporté le Grand Prix en 2008 avec The Visitor.

La rencontre entre les deux têtes d'affiche avait de quoi attiser la curiosité, surtout qu'elles le faisaient en terrain "neutre" : ni à Paris, ni aux États-Unis mais à Marseille. Cité qui n'est ni tout à fait celle de Bac Nord, ni celle fleurie de Plus Belle la vie. La grande force de Stillwater est sa façon d'installer ce cadre mi-urbain mi-méditerranéen propice à la réinvention d'un homme en pleine perte de repères. Au-delà de l'enquête "bâclée" sur le meurtre imputé à sa fille, c'est son lien avec elle que ce père tente de retisser.

Inspiré d’une histoire vraie

Inspiré d'une affaire judiciaire relativement récente, Stillwater a marqué les mémoires. L'histoire de cette jeune Américaine (Amanda Knox), emprisonnée pour le meurtre d'une autre étudiante, avait de quoi frapper les esprits. Matt Damon, massif et taiseux, presque méconnaissable, est parfait dans le rôle de cet homme taciturne qui tente de renouer avec sa fille et de lui apporter un soutien indispensable tant qu'elle est en prison. Sa relation avec Allison est d'ailleurs filmée avec beaucoup de justesse. De la même façon, Damon trouve en Lilou Siauvaud, alias Maya, une formidable partenaire d'apprentissage du français et leur relation père-fille d'emprunt, explorée avec humour, est l'une des plus attachantes de ce réseau inattendu de liens humains.

Si l’histoire ne convainc pas pleinement, ce n’est pas la faute de ses interprètes, lumineux et souvent désarmants, mais elle revient à un scénario aux raccords par moments trop voyants et qui flirtent avec les limites de la crédibilité. Dommage.

Stillwater Enquête familiale De Tom McCarthy Scénario Tom McCarthy, Thomas Bidegain et Noé Debré Avec Matt Damon, Camille Cottin, Lilou Siauvaud. Durée 2h20.





©D.R.