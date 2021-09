"Basic Instinct": ressortie du film cul(te) qui révéla Sharon Stone et son intimité

"Souvenez-vous, écrit Sharon Stone dans ses récentes mémoires : nous étions en 1992, et non aujourd'hui où tout le monde peut voir des pénis en érection sur Netflix." Internet, qui commençait à se populariser, n'avait pas encore banalisé la pornographie. FaceBook ne censurerait pas La naissance du monde de Courbet avec un algorithme aveugle.

Bill Clinton, en campagne, n’avait pas encore été interrogé à la télévision sur la nature exacte de ses ébats avec Monica Levinsky. La meurtrière épidémie du sida venait d’imposer un retour à l’ordre monogame.

Alors, quand dans une séquence de 42 secondes, l’inconnue Sharon Stone, en robe moulante, décroise les jambes et quand la caméra de Paul Verhoeven (et de son chef opérateur Jan de Bont) lorgne son intimité, le buzz, comme on ne dit pas encore, fait le tour du monde.

Résumé de l’intrigue : après le meurtre d’une rock star à coups de pic en glace, les soupçons du détective Nick Curran (Michael Douglas) se portent sur la maîtresse de la victime, Catherine Tramell (Sharon Stone), une romancière qui a dépeint le même crime dans son dernier livre. Commence un jeu du chat et de la souris entre cette dernière et le flic. Retournements et révélations tortueuses s’accumulent comme les cadavres, tandis que Nick et Catherine passent à l’acte et au lit (vrai argument du film), jusqu’à un final ouvert.

Basic Instinct s'ouvre sur une scène de sexe, torride, ponctuée du meurtre d'un homme par sa maîtresse, à coups de pic à glace : corps nus, jets de sang, chair mutilée. On est d'emblée dans le vif du sujet et du titre…

Il fallait un coquin d'Européen pour oser cela au pays des Puritains. Paul Verhoeven venait de signer à Hollywood deux cartons avec les films de science-fiction hyperviolents Robocop (1987) et Total Recall (1990). Son premier long métrage, Turkish Delight (1973) avait divisé ses pourtant peu prudes Pays-Bas d'origine. On retrouve dans Basic Instinct des échos du Quatrième homme (1983), son cinquième et dernier film hollandais avant son départ pour Hollywood. Il y mettait déjà en scène une femme suspectée d'être une veuve noire.

Très (trop ?) caractéristique d'un cinéma sulfureux de ces années-là, épris de femmes troubles, le scénario abracadabrant de Basic Instinct, signé Joe Eszterhas, s'était arraché à trois millions de dollars (cinq millions d'euros actuels), un record à l'époque.

Clins d’œil à Alfred Hitchcock

Verhoeven y a vu prétexte à rendre hommage à une idole : "Basic Instinct est un Hitchcock pour les années 1990" a-t-il affirmé. En femme fatale blonde et élégante, Sharon Stone ressemble à Kim Novak dans Sueurs froides, film culte du maître du suspense, également tourné à San Francisco. La filature de Catherine sur une route à flanc de falaises démarque celle de La main au collet. Le premier meurtre évoque celui de la douche dans Psychose. Un autre, dans un ascenseur, décalque celui de Pulsions (1980) de Brian De Palma, autre disciple d'Hitchcock. La musique de Jerry Goldsmith sonne comme Bernard Herrmann, compositeur attitré d'Hitchcock.

C'est sous ce regard référentiel ou pour mesurer combien le cinéma s'est à nouveau corseté à l'opposé des séries qui montrent ébats et viols sans fard qu'on peut revoir Basic Instinct. Car, pour le reste, Verhoeven n'y fait pas montre d'une patte singulière. Tout au plus affirme-t-il son rejet de toute autocensure.

Quoique… Le réalisateur s'est plié aux injonctions de sa star masculine, qui refusait que son pénis apparaisse. Il a eu moins de scrupule pour son actrice, alors si méconnue que son nom n'était pas à l'affiche. Mais il lui suffit d'une scène et d'un jeu de jambes pour devenir a promising young woman…



Basic Instinct (version restaurée) Thriller olé-olé De Paul Verhoeven Scénario Joe Eszterhas Avec Michael Douglas, Sharon Stone, Jane Tripplehorn,… Durée 2h07.





©D.R.