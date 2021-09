"Bigger than us": une génération militante au discours bien plus sensé que celui de ses aînés

Belle comme un cœur, Melati Wijsen, Néerlando-Indonésienne de 18 ans est une battante. Depuis qu'elle a 12 ans, elle est engagée pour la défense de l'environnement. Cela a commencé par son combat (victorieux) pour faire interdire les sacs en plastique dans son île de Bali, en Indonésie. Aujourd'hui, elle donne des conférences un peu partout - notamment à l'Onu, en septembre 2019 - pour inspirer la jeunesse à prendre les choses en main et à agir. Dans Bigger than Us, la Française Flore Vasseur l'a suivie pour partir à la rencontre d'autres activistes de son âge aux quatre coins de la planète…

Journaliste et écrivaine, Flore Vasseur s'est d'abord intéressée aux lanceurs d'alerte, notamment à Edward Snowden dans Meeting Snowdenen 2017. Dans son deuxième film, présenté en juillet dernier dans la section Cinéma pour le climat du 74e Festival de Cannes, elle donne la parole à une jeune génération qui sonne inlassablement l'alerte face à la catastrophe annoncée.

Plutôt qu'un portrait de cette Greta Thunberg asiatique (comme Nathan Grossman le proposait de façon très scolaire dans I Am Greta, son documentaire consacré à la militante écologique suédoise), la Française préfère en effet transformer celle-ci en narratrice, pour partir à la rencontre d'une jeune fille se battant contre les mariages forcés au Malawi, d'une jeune sauveteuse de migrants en Grèce, d'un réfugié syrien au Liban ayant ouvert une école dans un camp de réfugiés ou encore une jeune fermière ougandaise luttant pour que les enfants, et notamment les petites filles, soient scolarisés.

Des jeunes conscients du drame à venir

Séparés par des milliers de kilomètres, tous ont en commun une même conscience du désastre écologique et humain à venir et font le même constat que résume Xiuhtezcatl Martinez, jeune Amérindien se battant, en rappant, contre l'exploitant des gaz de schiste au Colorado : "Le patriarcat, le capitalisme et la suprématie blanche sont les piliers du système d'oppression."

Produit par Marion Cotillard, Bigger Than Us est un film volontairement optimiste, qui s'inscrit dans les pas du Demain de Cyril Dion (qui présentait, lui aussi, son nouveau film Animal à Cannes, avant de faire le déplacement dans quinze jours à Gand), en dressant le portrait d'acteurs concrets du changement. Soit des jeunes filles et des jeunes hommes qui refusent d'attendre pour changer leur avenir. Une génération militante au discours bien plus sensé que celui de leurs aînés. Une génération éveillée qui voit en face les problèmes auxquels elle va devoir faire face : changement climatique, justice sociale, droit des femmes, accueil des réfugiés, éducation, sécurité alimentaire…

Les images de pauvres murs tentant de préserver Jakarta de la montée des océans qui closent le film résument à elles-mêmes cet aveuglement des dirigeants actuels…

Bigger Than Us Documentaire inspirant Scénario & réalisation Flore Vasseur Musique Rémi Boudal Avec Melati Wijsen, Xiuhtezcatl Martinez, Mary Finn, Mohamad Al Jounde… Durée 1h35.





