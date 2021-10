Accueil Culture Cinéma Louis De Funès : "Son talent est trop grand pour ne pas être pris au sérieux" Documents personnels, costumes, photos et vidéos sont exposés au cinéma Palace, à Bruxelles, qui reprogramme aussi 18 films parmi ses plus grands succès. Du 2 octobre au 16 janvier. Karin Tshidimba journaliste



"Il y a chez lui quelque chose du bondissement et du jaillissement de Tex Avery. Et aussi du duo Laurel et Hardy qu'il admirait sincèrement. De Funès, c'est un peu des deux dans le même corps et en modèle réduit. D'ailleurs, pour insister sur sa petite taille, il choisissait volontairement...