"Cigare au miel": portrait d’une jeune fille découvrant son corps et la sensualité dans un environnement où le patriarcat est dominant

Un premier film sensible et sensuel, porté par la délicate Zoé Adjani, la nièce d’Isabelle.

Paris, 1993. Jeune fille de 17 ans, Selma (Zoé Adjani) vit dans une famille d'immigrés algériens, à Neuilly-sur-Scène. Oui, oui, à Neuilly, même si ses camarades de la grande école de commerce où elle vient de passer brillamment son grand oral ont bien du mal à la croire. Selma ne ressemble en effet pas à une "Arabe" (qu'elle n'est pas ; elle est Berbère), même si on lui renvoie tous les clichés de la beurette, en la surnommant "Marrakech", en la traitant de pucelle ou en l'obligeant à simuler l'orgasme lors d'une séance de bizutage humiliante.

Dans son lit, Selma écoute Doc&Difool sur Fun Radio ou se délecte de lectures érotiques. Mais pour ses parents (Amira Casar et Lyès Salem), c'est une fille sage. Bien qu'ils soient éduqués et laïcs - la mère est gynécologue, le père avocat -, ils se montrent très stricts avec elle, n'hésitant pas à lui présenter des bons partis pour son futur mariage…

Coproduit par les frères Dardenne, Cigare au miel est le premier long métrage de Kamir Aïnouz. Jusqu'ici connue comme coscénariste de la version américaine de LOL de Lisa Azuelos en 2012, la demi-sœur du réalisateur brésilien Karim Aïnouz s'est inspirée de sa propre adolescence pour dresser - comme la Tunisienne Leyla Bouzid dans Une histoire d'amour et de désir (toujours à l'affiche) - le portrait d'une jeune fille découvrant son corps et la sensualité, dans un environnement où le patriarcat est dominant, que ce soit à l'école ou en famille…

Faisant écho au fondamentalisme islamique qui ravageait l’Algérie en 1993, Aïnouz dresse un parallèle osé avec la situation en France et dans la diaspora algérienne. Car, si on n’oblige pas Selma à porter le voile à Paris, son corps et son intimité ne semblent pas pour autant lui appartenir. Ce que filme la cinéaste franco-algérienne avec beaucoup de subtilité, c’est en effet la pression des origines, dans la famille et à l’extérieur de celle-ci. Comme si son héroïne ne pouvait s’abstraire de ses racines pour devenir un individu.

Grande sensualité

Si le constat est dur (sur le rapport aux parents notamment), si les situations sont souvent crues, Cigare au miel est un premier film tout en délicatesse, porté par la caméra sensuelle de la directrice photo Jeanne Lapoirie. Notamment lorsqu'il s'agit de filmer le retour au bled, où Selma peut enfin renouer avec ses origines à travers la sensualité : le soleil sur sa peau, les figues de barbarie juteuses ou les cigares au miel dégoulinant de sucre.

Pour incarner cette jeune fille en devenir, qui doit réussir à s'affranchir de sa famille sans rompre avec elle, la cinéaste a fait appel à Zoé Adjani. Vue notamment aux côtés de Jonathan Zaccaï dans le rôle-titre de Cerise de Jérôme Enrico en 2015, la jeune comédienne, instinctive, se montre convaincante, assumant toute la pudeur et la sensualité du personnage.



Cigare au miel Drame intime De Kamir Aïnouz Scénario Kamir Aïnouz&Marc Syrigas Photographie Jeanne Lapoirie Musique Julie Roué Montage Sarah Zaanoun Avec Zoé Adjani, Amira Casar, Lyès Salem… Durée 1h40.





©D.R.