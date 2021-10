"La Nuit des Rois": plongée fabuleuse au cœur de l’imaginaire ivoirien

"Pourquoi se bat-on?", le film magnifique d’Alain Platel

Le festival de Gand propose la première de ‘Why we fight?’, un film d’Alain Platel et Mirjam Devriendt. Une manière neuve de rencontrer l’univers si sensible, beau et souvent bouleversant d’humanité du grand chorégraphe. Rencontre.