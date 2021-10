"The Manor" de la Belge Axelle Carolyn conclut l’anthologie "Welcome to Blumhouse".

"The Manor": un scénario des plus prévisibles jusqu’à son final, cynique et éculé

Fondé en 2000 par Jason Blum, le studio de production américain Blumhouse a enchaîné depuis les succès dans le registre de l’horreur et du fantastique.

On lui doit des franchises à succès comme Paranormal Activity (sept films depuis 2007) ou The Purge (six films et une série depuis 2013). Blumhouse a également relancé la franchise Halloween ou produit des films comme Get Out (2017) ou Us (2019) de Jordan Peele.

Fort de ces acquis, Blumhouse a initié une anthologie de huit films d'horreur pour la plate-forme Amazon, Welcome to Blumhouse. Inaugurée il y a tout juste un an, avec The Lie de Veena Sud.

Les deux derniers de ceux-ci, Madres de Ryan Zaragoza et The Manor, sont mis en ligne ce 8 octobre. The Manor a la particularité d'avoir été écrit et réalisé par l'actrice belge Axelle Carolyn.









Présence

Suite à une attaque, Judith Albright est placée dans une maison de repos par sa fille. Ancienne ballerine, Judith accepte difficilement d’être infantilisée par l’équipe de soignants et d’être entourée de vieillards qui ont déjà un "pied dans la tombe".

Seuls trois pensionnaires, Roland, Trish et Ruth semblent encore un peu vaillants et en pleine possession de leurs facultés. Mais, dès la première nuit passée dans le manoir, Judith sent une étrange présence dans sa chambre. Personne ne veut la croire et ses visions sont mises sur le compte d’un début de démence sénile.

Effets faciles ou éculés

The Manor aurait pu jouer la carte du doute et dans l'ambiguïté, à la manière du Rosemary's Baby de Polanski. On aurait pu alors y voir une intéressante métaphore de la psychose du vieillissement et du déclin dans nos sociétés.

Mais Axelle Carolyn applique consciencieusement le cahier des charges de l’anthologie horrifique, s’appuyant sur des effets faciles ou éculés.

Les cinéphiles amateurs du genre apprécieront de retrouver Barbara Hershey dans le rôle de Judith qui, dans la première partie du film, fait un peu écho à celui qu'elle tenait dans L'Emprise (1982). Judith emprunte aussi à son interprète son notoire passé d'icône de la contre-culture à Hollywood dans les années septante. Des petits clins d'œil qui ne rehaussent malheureusement pas un scénario des plus prévisibles jusqu'à son final, cynique et éculé.

The Manor Horreur De Axelle Carolyn Scénario Axelle Carolyn Avec Barbara Hershey, Bruce Davison, Stacey Travis, Ciera Payton Durée 1h15 (Sur Amazon Prime (forfait) à partir du 8 octobre).





