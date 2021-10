"Tralala": les Larrieu signent leur première comédie musicale

Les deux frères signent leur première comédie musicale, un genre autour duquel ils tournent depuis leurs débuts. Avec Mathieu Amalric et Bertrand Belin.

Depuis une vingtaine d’années, les frères Arnaud et Jean-Marie Larrieu déploient leur sens décalé de la comédie. Entre deux vagues épidémiques, ils s’en sont retournés dans leur Lourdes natal, accompagné d’un de leurs primes et plus fidèles compagnons de route, Mathieu Amalric.

Les voici qui abordent pour la première fois un genre autour duquel ils tournent depuis leurs débuts, la comédie musicale. S’il n’est pas spectaculaire - l’économie des Larrieu n’est pas celle d’Hollywood -, le résultat ne manque pas du charme de la sincérité et de l’authenticité. Entre Jacques Demy et Alain Resnais, les frangins connaissent leur chanson.

S'il n'est plus sur la Brèche de Roland (2000), sa première collaboration avec la fratrie, le comédien se prête toujours au jeu du défi. Soit, ici, celui de la comédie musicale. Amalric incarne Tralala, un chanteur qui traîne sa misère joyeuse au gré des rues de Paris. Un soir, près de la gare Montparnasse, il voit apparaître un petit chaperon bleu qui le charme. La jeune femme lui glisse en guise d'adieu le mot d'ordre "ne soyez pas vous-même". Une statuette de la Vierge met Tralala sur la piste de l'inconnue à Lourdes.

Dans les cités des miracles, le troubadour errant est confondu par Lili (Josiane Balasko) pour son fils Pat, disparu il y a de longues années pour faire carrière dans la musique. Tralala se laisse prendre au jeu et rencontre dans la foulée un frère, Seb (Bertrand Belin), et deux maîtresses transies, Jeannie (Mélanie Thierry) et Barbara (Maïwenn).

Dans leur premier long métrage, Fin d'été (1999), les Larrieu contaient déjà les retrouvailles d'un fils, informaticien au chômage, et de son père, ancien soixante-huitard.

Rappelons aussi en guise de fil conducteur mélodique jusqu'à cette première comédie musicale, le court métrage Madonna à Lourdes (2001) ou Un homme, un vrai (2003), rythmé par des chansons originales de Philippe Katerine.

Réjouissant

Les Lourdais ne sont pas lourdingues. Leur légèreté a quelque chose de réjouissant à voir, même si le récit est décousu et un peu accessoire, surtout prétexte à basculer sans chichi du dialogue aux vers chantés.

À chaque personnage son compositeur (Bertrand Belin, Jeanne Cherhal, Etienne Daho, Dominique A, Keren Ann, les rappeurs Sein, qui apparaissent également à l’écran en fils de Belin).

Dans cet exercice, Amalric, comme toujours, impressionne par son naturel. Mélanie Thierry se la joue Nathalie Wood au milieu d’une boutique de souvenir et Maïwenn a des échos de Jane Birkin époque Gainsbourg. Bertrand Belin, pour sa part, réussi l’exercice inverse, de chanteur à comédien, avec la même présence vocale.

Les frangins ont réussi de même à intégrer sans se prendre la tête l’air pandémique du temps, avec quelques masques enfilés et retirés. Miracle même : les rues de Lourdes dépeuplées de touriste y gagnent une paisible poésie.

Tralala Comédie musicale D' Arnaud et Jean-Marie Larrieu Scénario Arnaud et Jean-Marie Larrieu Avec Mathieu Amalric, Mélanie Thierry, Bertrand Belin, Maïwenn,… Durée 2h.





