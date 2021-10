William Shatner, le capitaine de Star Trek, va se rendre dans l'espace

"Captain Kirk" va retourner dans l’espace ! Ou, plutôt, celui qui a incarné le fameux chef de l’USS Entreprise dans la série Star Trek entre 1966 et 1969, ainsi que dans sept films. L’acteur canadien William Shatner fera partie du prochain vol spatial touristique de la société privée Blue Origin. "L’espace, l’ultime frontière. Voici le vaisseau galactique Enterprise.

Sa mission pour cinq ans : explorer des mondes nouveaux et étranges, découvrir de nouvelles formes de vie et civilisations et s’aventurer avec audace là où aucun homme n’est allé auparavant", disait Jim Kirk, par la voix de William Shatner, au début de chaque épisode du space opera culte. Dans ce cas, la mission ne durera pas cinq ans, mais onze minutes. Pas de nouvelle civilisation à découvrir non plus car la fusée de la société du milliardaire Jeff Bezos, New Shepard, emmène ses passagers juste au-dessus de la ligne de Karman, soit la limite à 100 km d’altitude qui marque officiellement la frontière de l’espace, avant de redescendre immédiatement.

Cependant, William Shatner sera bien le premier homme - de son âge - à s’aventurer "là où personne n’est allé". Il marquera même l’histoire puisqu’il sera, à 90 ans, l’être humain le plus âgé à traverser cette "ultime frontière" de l’espace. La détentrice du record était jusqu’ici Wally Funk, 82 ans, membre du vol touristique inaugural de New Shepard en juillet. "Les choses que j’ai jouées en tant qu’acteur et ce dont j’avais uniquement entendu parler, je vais les voir de mes propres yeux. Cinquante ans plus tard, je vais dans l’espace", s’est réjoui William Shatner sur NBC. Je veux à mon retour vous expliquer ce que j’aurai réellement ressenti à ce moment."

Le héros de la Patrouille du cosmos - le nom de la série dans la région d’origine de l’acteur, le Québec - décollera depuis l’ouest du Texas le 12 octobre à 15 h 30, avec trois autres personnes. Il s’est dit "excité, impatient, nerveux" à l’idée de ce vol. Mais aussi effrayé. "Je sais, je suis ce foutu Captain Kirk, et pourtant je suis terrifié !" En 2013, Shatner avait refusé l’offre du rival de Jeff Bezos, Richard Branson, de l’emmener dans l’espace. "Il voulait me faire aller là-haut et me faire payer, mais j’ai dit : ‘Hé, paye-moi et j’y vais. Je veux bien risquer ma vie contre beaucoup d’argent.’ Mais il n’a pas accepté", a raconté le futur touriste spatial, qui sera en revanche l’invité de Jeff Bezos, fan de la série de science-fiction Star Trek.