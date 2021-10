Un film et une coproduction belge retenus pour les European Film Awards

Un film et une coproduction belges figurent parmi les six en lice pour le prix Fipresci de la découverte européenne, décerné chaque année lors des European Film Awards (EFA) au réalisateur d'un premier long métrage, annonce la European Film Academy mardi dans un communiqué.

"Un Monde" de Laura Wandel et "The Whaler Boy" de Philipp Yuryev peuvent espérer se distinguer lors de la 34e cérémonie des EFA, qui se déroulera à Berlin le 11 décembre. Explorant la problématique du harcèlement scolaire, "Un Monde" de la Belge Laura Wandel avait largement séduit les spectateurs lors de sa projection en première mondiale au dernier Festival de Cannes et avait remporté le prix Fipresci des critiques de cinéma internationaux dans la section "Un certain regard", centrée sur la découverte de cinéastes émergents.

La coproduction belge "The Whaler Boy" plonge elle dans la vie d'un jeune chasseur de baleines du détroit de Béring qui découvre l'amour sur un site Internet pour adultes et décide de partir à la recherche de la jeune fille à l'origine de son coup de cœur.

Plus de 4.000 membres de la EFA voteront dans les prochaines semaines afin de désigner les lauréats dans les diverses catégories.