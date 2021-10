"Le Dernier Duel": Matt Damon et Adam Driver s'affrontent pour l'honneur d'une femme dans le nouveau film de Ridley Scott

Le Dernier Duel est inspiré d'une histoire vraie, dont les différentes versions ont été rapportées par Eric Jager dans son livre Le Dernier Duel : Paris, 29 décembre 1386 (Flammarion).

Ce duel, dont les premiers instants ouvrent le film, oppose au XIVe siècle deux chevaliers du royaume de France, Jean de Carrouges (Matt Damon) et Jacques Le Gris (Adam Driver). Ce dernier est accusé d’avoir violé Marguerite (Jodie Comer), la femme de Jean.

À défaut de preuve, la justice des hommes (et il s’agit bien ici de celle édictée par le genre masculin, exclusivement), s’en remet à Dieu via un duel à mort. Si Jean l’emporte, sa victoire sera interprétée comme un signe divin, confortant la version de son épouse. Dans le cas contraire, Marguerite sera considérée comme coupable de mensonge et immolée. Métaphore glaçante de ce qui attend encore, au figuré, celles qui parlent.

On ne connaîtra l'issue du duel qu'à la fin de quelque 2h30. Dans l'intervalle, Le Dernier Duel expose trois "vérités" : celle de Jean, celle de Jacques et celle de Marguerite. Ce triple récit souligne la disparité entre Jean, d'origine noble et Jacques, dénué de titre. Frères d'armes, ils ont guerroyé ensemble et se sont sauvés la vie. Leurs chemins s'écartent quand Jean continue à mener des guerres pour le roi Charles VI tandis que Jacques devient le protégé du comte d'Alençon (Ben Affleck, peroxydé, bling bling et bounga bounga avant l'heure).

Le Dernier Duel marque les retrouvailles à l'écriture de Matt Damon et Ben Affleck, vingt-quatre ans après le révélateur Will Hunting. Signe des temps, les deux amis et Ridley Scott ont écrit les rôles masculins, tandis que celui de Marguerite a été confié à Nicole Holofcener. Alibi féminin pour un film qui, en dépit de sa domination masculine cohérente avec l'époque dépeinte, se veut féministe, recension d'un proto-#MeToo.

Le titre en devient ironique, tant la cause de ce supposé "dernier duel" donne lieu, encore de nos jours, à une inversion des rôles lors des procès, où la victime se retrouve sur la sellette face à ceux censés juger son agresseur.

Jean ayant un contentieux foncier avec Jacques, le corps de Marguerite, autre "propriété" spoliée, en devient métaphore de l’objectification de la femme. C’est plus sa vanité que défend ce chevalier que l’honneur de son épouse.

Pari risqué

Sous couvert de reconstitution historique à (plus ou moins) grand spectacle, Scott lorgne plus vers le débat contemporain sur la culture du viol, au risque de décevoir le public appâté par la perspective d'un Gladiator médiéval. On crédite le réalisateur d'avoir traité la scène pivot du récit sans voyeurisme ni complaisance, au mépris de quelque quête hypocrite de réalisme.

Autre écueil assumé : la juxtaposition des trois points de vue traîne un peu le film en longueur. Scott aurait pu soutenir un peu plus la tension (et l’attention) en rythmant ces épisodes des péripéties du duel. Mais l’alternance des points de vue introduit de subtiles différences qui appuient la version de chacun. Pari risqué, encore : on pourrait trouver des circonstances atténuantes à Jacques. Amoureux transi, il se méprend sur certains signes au regard des mœurs de l’époque et de son entourage.

Un détail typographique souligne que pour les auteurs, le doute n'est pas permis. Mais on ne peut s'empêcher de penser que si le public contemporain a encore besoin d'un blockbuster épique pour l'édifier sur la question, le duel séculaire contre les violences faites aux femmes est loin d'être gagné.



Le Dernier Duel / The Last Duel Procès séculaire De Ridley Scott Scénario Ben Affleck, Matt Damon, Nicole Holofcener Avec Matt Damion, Adam Driver, Jodie Comer, Ben Affleck,… Durée 2h32.





