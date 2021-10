"Le loup et le lion": les humains sont parfois moins bons acteurs que les bêtes...

Traquée par des braconniers, une lionne est abattue et un de ses lionceaux capturé pour être expédié dans un cirque, loin de son Afrique natale.

Au même moment, à des milliers de kilomètres de là, Alma (Molly Kunz), jeune pianiste de talent, est choisie pour rejoindre l’orchestre philharmonique de Los Angeles. Après des années d’efforts et de perfectionnement assidu, l’heure devrait être aux réjouissances pour la jeune fille mais son grand-père tant aimé décède.

Tandis qu'elle se rend sur la petite île canadienne où il vivait, Alma fait la connaissance d'une louve des neiges, qui rendait fréquemment visite au vieil homme, et de son adorable louveteau. Celui-ci semble si intéressé par les notes qui s'échappent de son piano qu'Alma décide de le surnommer Mozart. Peu de temps après, l'avion privé qui transportait le lionceau vers son futur cirque s'écrase dans la forêt surplombant l'île où séjourne Alma.

Gilles de Maistre (Demain est à nous) n'en est pas à son coup d'essai en termes de fable animalière. Il était déjà à la manœuvre pour le long métrage Mia et le lion blanc. Il reprend quelques-uns des ingrédients de ce film - la quête de liberté, l'avidité des hommes, la puissance de la nature et la force de l'amitié entre un enfant et un animal - tout en orchestrant la rencontre entre deux des plus grandes peurs humaines : le loup et le lion. Les images de ces deux prédateurs grandissant ensemble et développant une incroyable complicité sont magnifiques et pleines de poésie. Le cadre idyllique où ils évoluent en liberté contribue grandement à la prise de conscience des spectateurs de tous âges de l'importance et la précarité de la vie sauvage.

Mozart et Rêveur sont tellement majestueux et tendres qu’on se laisse prendre au jeu de cette amitié inédite, même si les humains sont parfois moins bons acteurs que les bêtes et que certains ressorts du scénario sont un peu trop visibles…

Le loup et le lion Bestiaire enchanté De Gilles de Masitre Scénario Prune de Maistre Avec Molly Kunz, Graham Greene Durée 1h39.





©D.R.