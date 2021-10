"Tantas almas": la mémoire colombienne au fil de l'eau

Un soir de juin 2002, à la nuit tombée, José (José Arley de Jesús Carvallido Lobo) termine sa journée de pêche sur le fleuve et est témoin d'une scène inquiétante: des paramilitaires des Autodéfenses unies de Colombie embarquent des hommes, dont les noms apparaissent sur une prétendue « liste noire ». Quand le vieil homme rentre au village, sa fille Carmen lui explique que ses deux fils, Dionisio et Rafael, ont été emmenés. Rapidement, José comprend qu'ils ont été tués et que leurs cadavres ont été jetés à la rivière. Descendant le fleuve sur sa pirogue, il se met en quête des corps, pour offrir une sépulture à ses fils…

Sonder une mémoire douloureuse

Né à Bogota en 1973 d'un père colombien et d'une mère belge, Nicolás Rincón Gille a étudié à l'Insas et est, depuis, basé à en Belgique. Pourtant, depuis ses débuts, c'est la Colombie qu'il filme. D'abord de façon documentaire, à travers sa trilogie Campo hablado entre 2007 et 2015 (dont le film le plus remarqué fut L'Étreinte du fleuve en 2010), dans laquelle il s'est intéressé à la tradition orale dans la campagne colombienne. Avec Tantas almas, dédié à son père, il signe un premier long métrage de fiction totalement envoûtant.

Au fil du fleuve, le cinéaste sonde la mémoire colombienne pour revenir, de façon à la fois frontale et poétique, sur les exactions des Autodéfenses unies de Colombie (AUC), principal groupe paramilitaire colombien, fondé en 1997 à l’initiative de l’armée, de grands propriétaires terriens et de cartels de la drogue, qui estimaient que le gouvernement colombien ne luttait pas assez activement contre les guérillas marxistes. Semant la terreur dans le pays, les groupes paramilitaires sont responsables, selon l’Onu, de 80% des meurtres commis dans le conflit armé qui ravage le pays depuis 1964, contre 12% pour les guérillas et 6% pour l’armée officielle. Au total, la justice colombienne estime qu'à elles seules, les AUC ont exécuté 150000 personnes et que ses milices sont responsables de 3,5 millions de déplacés à cause de la guerre.

Sauver les âmes perdues

Lauréat de l'Etoile d'Or au Festival du Film de Marrakech en décembre 2019, Tantas almas aborde ce douloureux passé de la Colombie, sans s'encombrer de tout ce contexte historique. Ce que filme Nicolás Rincón Gille, c'est la quête infatigable d'un père pour offrir une sépulture digne à ses deux files et ainsi apaiser leurs âmes errantes. Construit comme un road-movie au fil de l'eau, Gantas almas est un objet fascinant, marqué par une tension féconde entre une approche quasi-documentaire et une atmosphère crépusculaire, où peuvent s'inviter les esprits et une forme de réalisme magique. Notamment dans l'avant-dernière séquence du film, totalement hallucinante… et d'une infinie tristesse.

Envoûtant, porté par une photographie sublime et un rythme langoureux, Tantas almas est un hommage puissant et digne aux victimes de la guerre civile colombienne.

Tantas almas / Valley of Souls Drame Scénario & réalisation Nicolás Rincón Gille Photographie Juan Sarmiento G. Montage Cédric Zoenen Avec José Arley de Jesús Carvallido Lobo… Durée 2h16