Pourquoi une grève massive menace Hollywood

Hollywood est au seuil de la grève la plus importante de son histoire. L'International Alliance of Theatrical and Stage Employees (IATSE), l’un des syndicats les plus puissants de l’industrie américaine du cinéma, menace d'interrompre de nombreuses productions de films et de séries dans tout le pays à partir du lundi 18 octobre si aucun accord n’est trouvé d'ici là. Ce serait la première grève nationale depuis la création de l’IATSE il y a 128 ans.

Exploités à mort

Les quelque 60 000 membres du syndicat se plaignent d'être "exploités à mort" et de se voir refuser les temps de repos et les pauses repas garantis depuis que l'industrie de la télévision et du cinéma a redémarré après la pandémie de Covid-19.

Ce syndicat qui représente les équipes de tournage, les coiffeurs, les accessoiristes et autres personnels de production fait pression pour obtenir une réduction des heures de travail et une rémunération équitable pour les personnes travaillant sur des projets de streaming.

Selon le syndicat les plages horaires de ses membres peuvent atteindre de pics de seize heures par jour, depuis la reprise des tournages après le confinement.

Croissance du streaming

Cette menace de grève survient alors que les services de streaming ont enregistré une hausse des abonnements de 32% l’an dernier et que le marché du divertissement a connu une croissance de ses revenus de trente milliards de dollars.

L'IATSE est en pourparlers depuis plusieurs semaines avec l'Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), l’association de studios, de chaînes de télévision et de services de streaming, au sujet d'un nouveau contrat pour les productions cinématographiques et télévisuelles. Mais les négociations sont dans l'impasse.

Le 4 octobre, une écrasante majorité de 98% des 60 000 membres de l’IATSE a voté en faveur d'un arrêt de travail. Plusieurs autres syndicats, notamment celui des scénaristes, ont manifesté leur solidarité avec l'IATSE, ainsi que certaines stars.

Si l'ITASE et l'AMPTP ne parviennent pas à s'entendre, les travailleurs débrayeront ce lundi 18 octobre à partir de minuit.

Il s'agira de la grève la plus importante du secteur privé aux États-Unis depuis celle des 74 000 employés de Général Motors en 2007, et la plus massive à Hollywood depuis la Seconde Guerre mondiale.