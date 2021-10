L'acteur deux fois oscarisés Michael Caine met un terme à sa carrière à l'âge de 88 ans

L'acteur britannique Michael Caine a décidé de mettre un terme à sa carrière, après plus de 60 ans et deux Oscars.

Le film "Best Sellers", sorti le mois passé dans les salles américaines et canadiennes, est donc son dernier, a-t-il annoncé samedi sur les ondes de la BBC. L'artiste de 88 ans pointe principalement des raisons de santé. "J'ai quelques soucis à la colonne vertébrale et cela tire jusque dans mes jambes, ce qui m'empêche de bien courir", a-t-il précisé.

Le comédien ne quitte cependant pas totalement la scène publique. "J'ai écrit plusieurs livres à succès. Je ne me considère à présent plus comme un acteur mais comme un auteur", a-t-il souligné, ajoutant que cette reconversion était plaisante car, "en tant qu'acteur, il faut se lever à l'aube pour rejoindre le studio, tandis que l'écrivain peut commencer sa journée sans quitter son lit".

Michael Caine fera cependant une exception à sa retraite pour endosser un petit rôle de trois ou quatre minutes, d'après les voeux de Christopher Nolan. Pour le réalisateur britannico-américain, il avait joué dans "Dunkerque" en 2017 et Tenet en 2020.

Dans "Best Sellers", l'acteur octogénaire interprète un auteur grincheux qui part en tournée à contre-cœur.