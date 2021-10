"Copshop": un film d’action bien bourrin se donnant des airs de western

Membres du Gun Creek Police Department, petite bourgade du Nevada, Valerie Young (Alexis Louder) et son chef interviennent pour mettre fin à une bagarre dans un mariage. Là, elle est violemment frappée à la tête par Teddy (Frank Grillo), qui a choisi de se faire volontairement enfermer dans une cellule pour échapper au dangereux tueur à gages qui est à ses trousses (Gerard Butler). Sauf que ce dernier a la même idée et se fait, lui aussi, arrêter durant la nuit. Isolé dans le désert, le commissariat va être le lieu d’un interminable règlement de comptes entre truands et flics…

Réalisé par Joe Carnahan (tâcheron hollywoodien surtout connu pour L'Agence tous risques en 2010), Copshop est un film d'action bien bourrin se donnant des airs de western. Il s'ouvre d'ailleurs dans les splendides paysages désertiques de l'Ouest américain, avec une jeune policière s'entraînant à faire tourner son six-coups dans sa main, telle une cow-girl contemporaine. Le film multipliera d'ailleurs les clins d'œil au genre, avec les prisonniers enfermés par le shérif tentant de s'évader, les scènes de duel…

Réalisé avec un certain savoir-faire, Copshop est comédie qui se rit de la violence de façon outrancière, dans des scènes d'action répétitives entrecoupées de dialogues pseudo-inspirés (façon Tarantino). Totalement vain, malgré la prestation impressionnante d'Alexis Louder (actrice afro-américaine découverte dans la série Watchmen de HBO) et la musique franchement inspirée du compositeur canadien Clinton Shorter. Pour le reste, c'est une succession de fusillades et d'effets faciles, avec des flots d'hémoglobine et une avalanche de douilles…

Copshop Film d'action De Joe Carnahan Scénario Joe Carnahan&Kurt McLeod Avec Gerard Butler, Alexis Louder, Toby Huss, Frank Grillo… Durée 1h47.





