"Le Trésor du Petit Nicolas": Jean-Paul Rouve est difficile à regarder tant il est dans la caricature

Le père de Nicolas (Jean-Paul Rouve) en rêvait. Cette fois, c’est fait ! M. Moucheboume (Pierre Arditi), son patron, lui offre enfin une vraie promotion : il va devenir directeur d’une usine… à Aubagne. Nicolas (Ilan Debrabant) est horrifié à l’idée de déménager et de quitter tous ses copains : Alceste, Clotaire, Rufus, Eudes, Agnan… Alors que le musée de la ville consacre une exposition à Olaf le Borgne, les chenapans échafaudent un plan. Ils vont mettre la main sur le trésor de ce chef viking, pour que le père de Nicolas n’ait plus besoin d’être promu et que la famille ne déménage pas…

Après deux films signés Laurent Tirard ( Le Petit Nicolas en 2009 et Les Vacances du Petit Nicolas en 2014), c'est Julien Rappeneau qui reprend le flambeau. C'est d'ailleurs toute l'équipe qui est renouvelée. Exit Kad Merad et Valérie Lemercier, remplacés, dans les rôles du papa et de la maman, par Jean-Paul Rouve et Audrey Lamy. Et on y perd franchement au change ! Audrey Lamy n'a pas la touche de bizarrerie de sa prédécesseure et se retrouve confinée dans le rôle de la femme au foyer des années 1950, soumise aux désirs de son mari (malgré quelques efforts scénaristiques pesants pour tenter d'intégrer une très légère dimension féministe). Quant à Rouve, il est difficile à regarder tant il est dans la caricature.

Après Rosalie Blum en 2015, le fils de Jean-Paul Rappeneau retrouve l'univers de la bédé au sens large, sans réellement parvenir à faire honneur aux merveilleux personnages imaginés par Sempé et Goscinny entre 1956 et 1965. Si la nostalgie est évidemment présente, tout comme l'esprit de camaraderie, la tonalité se révèle assez gnangnante (notamment dans une dernière scène totalement ratée et qui dénature l'œuvre). Là où, justement, la magie de Sempé et Goscinny était de trouver l'équilibre parfait entre la tendresse et l'humour.



Le Trésor du Petit Nicolas Comédie De Julien Rappeneau Scénario Julien Rappeneau & Mathias Gavarry Avec Ilan Debrabant, Jean-Paul Rouve, Audrey Lamy, Grégory Gadebois, Jean-Pierre Darroussin… Durée 1h43.





