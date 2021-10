"Les Prières de Delphine": une jeune femme venue du Cameroun confie ses doutes et regrets après la migration

Assise face caméra, Delphine se raconte, entre ironie et résignation : la mort de sa maman lorsqu'elle n'a que 5 ans, son père dépassé, "vivant comme s'il n'avait pas d'enfants", la vie d'errance d'un parent à un autre et, déjà, la débrouille et la faim… Les choses se corsent à l'adolescence. Sa grande sœur se retrouve enceinte à 16 ans, Delphine entame une quête éperdue d'argent pour l'aider et emprunte son propre chemin de croix : agressée à l'âge de 13 ans, on ne lui offre de l'aide qu'en échange de son corps…

Sur ce lit qu'elle quitte rarement, Delphine fume, raconte, plaisante et se confie… Dans cet intérieur bruxellois où elle entasse des objets en tous sens, elle n'a pas trouvé le bonheur espéré. La faute à un parcours fracturé qui l'a menée des rues de Douala jusqu'en Belgique sans véritable amour. S'assurer une meilleure situation a toujours été sa quête mais, aujourd'hui, bien plus que les nombreux coups du sort qui l'ont forcée à se relever tant de fois, ce sont ses mauvais choix que Delphine interroge de façon poignante.









Filmant ce portrait-confession au plus près de son témoin, Rosine Mbakam montre comment la solitude, la nostalgie, les difficultés et l'éloignement soudent des êtres parfois très différents ainsi que les gouffres secrets que tant de réfugiés enfouissent au plus profond, sans perdre l'espoir d'un nouveau départ. Dans son précédent film, Chez Jolie Coiffure, la cinéaste filmait déjà le parcours d'une migrante africaine, retraçant son odyssée périlleuse jusqu'en Belgique.

Avec ses cadrages et mouvements de caméra, Les Prières de Delphine trahit ce format "journal de bord" que les deux femmes ont choisi pour retracer cet itinéraire singulier… Un témoignage éclairant, pour les Européens qui croisent nombre de souffrances individuelles sans toujours les deviner, mais aussi pour tous ceux qui, en Afrique ou ailleurs, rêvent de lendemains enchanteurs aux allures de mirage.



Les Prières de Delphine Portrait témoin De Rosine Mbakam Durée 1h30.