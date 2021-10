Bouli Lanners s'illustre doublement au Festival du film de Chicago

Le Belge a été salué pour son rôle dans "Nobody has to know", dont il est également le réalisateur et le scénariste. Le jury du festival a notamment souligné la "subtilité" et la "puissance" de Bouli Lanners, peut-on lire sur le site internet du festival américain.

Le film, qui se déroule dans une petite communauté presbytérienne sur l'Île de Lewis, au nord de l'Écosse, raconte l'histoire d'un homme qui a perdu la mémoire et éprouve des difficultés à savoir qui il est et qui il veut devenir.

L'actrice Michelle Fairley, qui donne la réplique à Bouli Lanners dans "Nobody has to know", a quant à elle remporté le prix de la meilleure performance féminine. La Nord-Irlandaise a par ailleurs joué dans le film "Harry Potter et les reliques de la mort" et dans la série Game of Thrones.