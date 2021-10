Guillaume Canet en crise existentielle : "Si je n’avais pas fait de film, je ne sais pas si je serais encore là"

Il est conscient qu’il agace, parfois, et cette lucidité l’honore. C’est elle aussi qui a poussé l’acteur Guillaume Canet à s’emparer du thème du doute existentiel et de la panne d’inspiration. Avec des observations et des constats qui vont bien au-delà, heureusement, de son "statut d’homme blanc bourgeois de presque 50 ans", même si on n’en est jamais tout à fait éloigné.