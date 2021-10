"Red Sandra": le récit authentique d’un drame qui a ému la Flandre... Préparez vos mouchoirs !

Préparez vos mouchoirs… Jan Verheyen, qui n'est pas le plus subtil des réalisateurs flamands (Dossier K., Le Verdict) s'attaque avec Lien Willaert au combat authentique et très médiatisé des parents Massart.

Il y a une dizaine d’années, leur fille Sandra (Rosalie Charles), alors âgée de six ans, fut diagnostiquée d’une leucodystrophie métachromatique, une maladie musculaire rare. Le corps médical lui accordait un an à vivre.

William Massart (Sven De Ridder) refusa de perdre espoir. Il se lança d’abord dans la quête d’un traitement expérimental à l’étranger. Celui-ci n’étant ni produit à grande échelle, ni homologué en Belgique, il était extrêmement onéreux. Les Massart lancèrent donc une collecte de fonds en ligne.

L’émotion médiatique provoqua un élan de solidarité en Flandre quand la firme responsable annonça que le traitement n’existait pas. William Massart fut alors accusé d’escroquerie mais contre-attaqua.

David contre Goliath

Avec la tonalité classique de la lutte de David contre Goliath, Red Sandra retrace ce combat largement médiatisé à l'époque en Flandre, qui prend une tonalité singulière dans le contexte présent de défiance à l'encontre des Big Pharma.

Comme dans la réalité, c’est le père qui le porte. Dans la reconstitution des événements à l’écran, cela relègue dans l’ombre la mère Olga (Darya Gantura). Alors que son retrait était motivé par une timidité médiatique sans doute moins que par une résignation.

Ce déséquilibre plombe un peu le récit, de même que les inévitables scènes de dissensions familiales, un brin caricaturales et stéréotypées.

On créditera Jan Verheyen et Lien Willaert de ne pas trop en rajouter dans le pathos, pourtant inévitable, et de l’inclusion, vraie originalité du film, de scènes d’animation qui recréent le monde enfantin de Sandra et les histoires que son père - encore et toujours lui - lui racontait pour maintenir le contact avec sa fille lorsqu’elle perdit l’usage de la parole.

Red Sandra Drame De Jan Verheyen et Lien Willaert Scénario Lien Willaert Avec Sven De Ridder, Darya Gantura, Rosalie Charles,… Durée 1h40.





