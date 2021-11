"Le Milieu de l’horizon": beaucoup trop sage...

Été 1976. La canicule frappe fort dans un coin de France reculé. Nicole (Laetita Casta) et Franck (Thibaut Evrard) ont plus que jamais besoin de l’aide de leur jeune fils Gus (Luc Bruchez) à la ferme. Il aimerait profiter de l’été, mais doit aider son père à ramasser les poulets morts de chaud, à traire les vaches ou encore à promener le vieux cheval…

L’arrivée subite dans le paysage de la pétillante Cécile (Clémence Poésy) apporte un peu de vie et de couleurs dans la famille. Jeune divorcée, celle-ci a lancé un club de lecture pour femmes, que fréquente assidûment Nicole. Gus ne comprend pas que les deux femmes se rapprochent autant, tandis que son père se montre de plus en plus agacé…

Delphine Lehericey a réalisé plusieurs documentaires (dont le remarqué Les Arbitres en 2007) avant de passer à la fiction avec Puppylove en 2013. Elle y explorait, avec sensualité et subtilité, l'éveil à la sexualité et le passage à l'âge adulte d'une gamine de 14 ans (campée par la jeune Solène Rigot). Pour son second long métrage, la réalisatrice suisse basée en Belgique aborde un sujet analogue, mais cette fois du point de vue d'un jeune garçon de 13 ans, en adaptant Le Milieu de l'horizon, roman publié en 2013 par le Lausannois Roland Buti.

Porté par un joli casting - notamment les jeunes Luc Bruchez, Lisa Harder et Sasha Gravat Harsch -, Le Milieu de l'horizon ne manque pas de sensibilité pour évoquer ce basculement de l'enfance vers l'adolescence, cette découverte de la sexualité (dans sa diversité), cette perte de l'innocence. Malheureusement, Lehericey s'enferme dans une esthétique totalement rétro. Malgré la belle photographie du Belge Christophe Beaucarne, son film manque de souffle. Engoncée dans un académisme désuet, la cinéaste signe un drame paysan beaucoup trop sage par rapport aux torrents d'émotions contradictoires dans lesquels se débattent ses personnages…

Le Milieu de l'horizon Drame ado De De Delphine Lehericey Scénario Delphine Lehericey & Joanne Giger Avec Luc Bruchez, Laetitia Casta, Clémence Poésy… Durée 1h32.





