"Mon légionnaire": Louis Garrel se révèle excellent dans un rôle inattendu...

Rachel Lang met en scène la vie des légionnaires français et de leurs épouses. Entre la Corse et le Mali.

Fraîchement diplômé de l’académie militaire, Maxime (Louis Garrel) est sorti deuxième de sa promotion. De quoi lui permettre de choisir son affectation. Il rejoint donc la Corse, en compagnie de Céline (Camille Cottin), sa femme avocate, et de leur fils de sept ans, pour rejoindre le 2e régiment de parachutistes de la Légion étrangère, basé à Calvi. Parmi les jeunes recrues dont le caporal doit s’occuper, se trouve Vlad (Alexander Kuznetsov), un Ukrainien que la petite amie Nika (Ina Marija Bartas) est venue rejoindre. Pourtant, en s’engageant, Vlad savait qu’il ne pourrait pas se marier avant 5 ans de service. Et l’armée fait une distinction stricte entre les femmes et les petites amies, même si Nika finit par s’intégrer au Club des épouses. Dans quelques semaines, le régiment sera déployé au Mali, dans le cadre de l’opération Barkhane…

L’armée de l’intérieur

Découverte avec Baden Baden en 2016, premier film délicat qui proposait une jolie étude de personnage à travers le portrait d'une jeune femme en plein questionnement campée par Salomé Richard, l'Alsacienne Rachel Lang est de retour avec un film a priori beaucoup plus masculin, puisque centré sur l'univers de la Légion étrangère. Elle signe un second long métrage plus touffu, qui faisait la clôture de la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes en juillet dernier.

On pourrait s'étonner de voir une jeune cinéaste s'intéresser à un univers aussi viril que celui de l'armée. Un peu moins quand on sait que la jeune femme est elle-même officier de réserve de l'armée française. C'est donc un regard très informé, de l'intérieur, qu'elle pose sur la Légion pour tenter de dépasser les clichés, les fantasmes et le folklore - dont la chanson de Piaf qui donne son titre au film ou la fameuse marche du Boudin : "pour les Belges y'en a plus, pour les Belges y'en a plus…" - qui entourent toujours ce corps d'armée si particulier créé en 1831.

Mais Lang se place aussi du côté des épouses de ces soldats, qui attendent leurs hommes partis en mission de longs mois… Un thème qui recoupe celui du récent The Singing Club de Peter Cattaneo, mais traité avec autrement plus d'implication.

Au cœur du régiment

Si Rachel Lang parvient à se glisser facilement dans la peau de ces épouses délaissées, c’est quand il s’agit de décrire le quotidien des hommes en opération au Mali qu’elle se montre la plus intéressante. Là, dans la relation entre les hommes, dans la hiérarchie militaire, dans le langage employé, ça sent le vécu, le vrai. On sent la précision du regard.

Dans un rôle inattendu, Louis Garrel se révèle excellent, tout comme le jeune Russe Alexander Kuznetsov (déjà vu dans le génial Leto de Kirill Serebrennikov). Face à eux, on retrouve l'impeccable Camille Cottin et la touchante Ina Marija Bartas, jeune actrice lituanienne morte le 7 avril dernier dans un accident de la route à l'âge de 25 ans…

Mon légionnaire Drame militaire Scénario & réalisation Rachel Lang Photographie Fiona Braillon Avec Louis Garrel, Camille Cottin, Ina Marija Bartas, Alexander Kuznetsov, Lucie Debay… Durée 1h46.





©D.R.