Renate Reinsve: "Ce film 'Julie' est un conte de fées pour moi"

Le best of du cinéma à Gand

Du 12 au 23 octobre, le 48e Festival de Gand marquera le retour à la normale du cinéma en Flandre. Au programme, le meilleur du cinéma de l'année écoulée et de nombreux invités, dont Leos Carax, qui vient présenter Annette avec Adam Driver et Marion Cotillard. Mais aussi Jacques Audiard, Ari Folman et la magnifique Renate Reinsve, prix d'interprétation à Cannes pour le magique Julie en 12 chapitres.