Tout le casting d'Harry Potter va se retrouver pour les 20 ans d'Harry Potter à l'école des sorciers... sans J.K. Rowling

Abracadabra, c'est magique : avec Harry Potter, quand il n'y en a plus, il y en a encore. La rumeur circulait depuis quelques jours et la confirmation vient de tomber :à l'occasion des 20 ans de la sortie en salle d'Harry Potter à l'école des sorciers, en se basant sur le modèle de la réunion des stars de Friends, HBO Max organise les retrouvailles de tout le casting.

L'émission, intitulée Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, sera diffusée le 1er janvier 2022 sur la plateforme de streaming non encore accessible chez nous. Y sont attendus les trois comédiens principaux, Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint, mais aussi Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch, Ian Hart et le réalisateur Chris Columbus.

Du bien beau monde, qui ne peut cacher une absence de marque. Dans la liste n'apparaît pas le nom de celle sans qui rien n'aurait été possible, à savoir la romancière J.K. Rowling. Étrangement, lorsqu'il évoque l'émission, Tom Ascheim, le président de Warner Bros. Global Kids, Young Adults and Classics n'évoque pas non plus l'autrice."Cela a été un incroyable voyage depuis le film Harry Potter à l'école des sorcier et pouvoir assister à cette évolution dans cet univers remarquable et interconnecté a été magique, à tout le moins. Cette rétrospective constitue un hommage à tous ceux dont les vies ont été touchées par ce phénomène culturel, des équipes et comédiens talentueux qui ont mis leur cœur et leur âme dans cette franchise extraordinaire jusqu'aux fans qui gardent vivant l'esprit du monde magique 20 ans plus tard."

Pas un mot, donc, concernant J.K. Rowling. Et cela n'est peut-être pas étranger aux polémiques qui ont entouré ses propos sur les transgenres. A l'époque, Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint avaient condamnés ses commentaires, le premier estimant même que « l'expérience de ces livres a été ternie et diminuée ». Les controverses pourraient gâcher l'ambiance de l'anniversaire d'une saga aussi populaire. Ceci explique peut-être cela.