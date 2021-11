Accueil Culture Cinéma "Saint Nicolas est socialiste": David Leloup attaque la majorité absolue "Saint Nicolas est socialiste", comédie menée par des cousins liégeois de Don Quichotte et Sancho. Filippo Zito et Roger Boeckx, les deux conseillers devant la maison communale rouge de Saint-Nicolas. Fernand Denis Journaliste Cinéma (désormais pensionné)

Lors de sa toute première sortie, en septembre 2020 au Briff (Brussels International Film Festival), Saint Nicolas est socialiste décroche deux prix, celui du jury et celui du public. Comment expliquer ce démarrage fracassant pour un documentaire sur le pouvoir à l'échelon communal ? Par deux conseillers communaux de Saint-Nicolas, Roger Boeckx et Filippo Zito qui forment un duo hilarant, authentiques cousins liégeois de Laurel et Hardy ou plutôt de Don Quichotte...