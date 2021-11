Le Noël de Petit Lièvre brun: flocons, bêtises et friandises

Basé sur le best-seller mondial "Devine combien je t'aime" de Sam McBratney et Anita Jeram, ce film accompagné de trois courts métrages, qui évoquent la neige, la quête de nourriture et le partage , séduira les enfants à partir de trois ans.

C'est un livre que tous les parents, tous les enfants, tous les oncles, les tantes, les cousin(e)s, les neveux et nièces devraient lire ou avoir lu. Il conte l'histoire de Petit Lièvre brun qui manque de mots mais pas d'idées pour dire à Grand Lièvre brun à quel point il l'aime… Une démonstration qui passe par des pitreries et des cabrioles et séduit autant qu'elle fait sourire tous ceux qui la découvrent. Devine combien je t'aime***, le livre de Sam McBratney et Anita Jeram, publié aux Editions Pastel, est devenu un classique de la littérature jeunesse. Et cette année, voici que ses personnages prennent vie dans un court métrage d'animation qui fleure bon Noël, son chocolat chaud et ses friandises. Petit Lièvre brun y apparaît en pleins préparatifs de Noël, entouré de ses amis, la souris des champs, l'écureuil gris, la renarde rouge et même la chouette blanche.

Un best-seller mondial

Petit Lièvre brun est en effet surexcité à l’idée de la grande soirée qui doit rassembler tous les animaux de la vallée le lendemain soir. Mais voilà qu’un Petit Ours brun ne retrouve plus sa maman. Les quatre amis décident d’abandonner la recherche de nourriture pour lui venir en aide...

Imaginé d'après les personnages du livre Devine combien je t'aime, ce court métrage de 26 minutes prolonge l'univers créé en 1994 par Sam McBratney et l'illustratrice Anita Jeram. Un album jeunesse devenu un best-seller au Royaume-Uni en quelques mois à peine et qui, aujourd'hui, s'est vendu à plus de cinquante millions d'exemplaires et a été traduit dans 57 langues à travers le monde.

Dans le film Le Noël de Petit Lièvre brun*** imaginé par l'Australien Jo Boag, on retrouve les couleurs pastels et la douceur qui ont fait le succès du livre originel. Et si, cette fois, les animaux de la forêt vivent une grande aventure dans la neige, le cadre se veut rassurant et enveloppant pour tous les enfants à partir de trois ans.

Le film est d’ailleurs précédé de trois courts métrages qui se déroulent également dans la neige et abordent avec malice et humour la question du froid, de la quête de nourriture et du partage, soit les principales préoccupations de tout être vivant (humain ou animal) en hiver.

Précédé de trois courts métrages malicieux

Avec Flocons et carottes**, Samantha Leriche-Gionet (Canada) capture la tendresse d'une petite fille débrouillarde. Avec La Moufle***, adaptée d'un conte russe, Sophie Martin (France) livre une fable sur l'apprentissage du partage. Enfin, Au cœur de l'hiver***, histoire (sans paroles) signée Isabelle Favez (Suisse), mêle lapins, hibou, souris et bûcheron en quête d'un bon repas… Trois fictions animées, réalisées par des femmes, d'une durée de 4 à 7 minutes qui devraient ravir tous ceux, petits ou grands, qui se demandent déjà s'il y aura de la neige à Noël...

Le Noël de Petit Lièvre brun*** de Jo Boag (26 minutes). Le programme complet, avec les trois courts métrages, dure 43 minutes et s'adresse aux enfants à partir de trois ans.