Avec un esthétique oscillant entre Quentin Tarantino et Baz Lurhmann, un casting et une bande-son de feu, Jeymes Samuel réinvente le western et rend leur place aux cow-boys afro-américains invisiblisés dans l'Histoire des Etats-Unis. Un film à voir en ligne.

"The Harder They Fall" sur Netflix: un western en rouge et Noirs

Streaming. "Si les faits relatés dans cette histoire sont fictifs, ces personnes ont existé." L'avertissement n'est pas superflu puisque, depuis la sortie du film sur Netflix, le public s'écharpe au sujet de l'existence de cow-boys noirs, métis et amérindiens dans l'Ouest américain. Or, même si The Harder They Fall*** prend quelques libertés avec l'Histoire, Rufus Buck, Nat Love, Bass Reeves ou Stagecoach Mary ont vraiment imposé leur loi sur les vastes plaines. Jeymes Samuel, réalisateur, musicien et coscénariste avec Boaz Yakin, ne se contente pas d'imposer sa relecture pop et électrique du Far West, il éclaire un pan oublié de l'Histoire, même si les personnages auxquels son film se réfère ont eu un destin plus complexe et plus violent.

Si les prémices de cette histoire de vengeance et d’affrontement entre bandes rivales ne sont pas originales, sa mise en scène l’est assurément. Un affrontement au sein duquel brillent trois femmes puissantes qui ont conquis leur galon de haute lutte et ne laissent personne les reléguer au second plan. Le film aborde l’enfance saccagée, la vengeance, l’héritage de la violence et le racisme latent, à travers un casting très majoritairement noir.

Si son récit séduit, Jeymes Samuel le doit aussi à sa formidable bande-son - mêlant rap, soul, jazz, reggae, classique et même un morceau original de Jay-Z en personne -, qui sculpte littéralement la narration. Le tout accompagne des images stylisées utilisant toute la palette artistique : ralentis, split screen, plongées et images panoramiques… Une modernisation et une stylisation qui dépoussièrent le genre.

On sent l’influence de Quentin Tarantino pour les combats et la violence et celle de Baz Luhrmann pour les décors baroques et chatoyants. Dans sa volonté de s’appuyer sur les piliers du genre (Sergio Leone & co) afin de mieux s’affranchir des codes, Jeymes Samuel s’inspire aussi de l’esthétique des clips. Jonathan Majors, Idris Elba, Regina King, Zazie Beetz et LaKeith Stanfield brillent grâce à cette partition sur mesure.

The Harder They Fall Western revisité De Jeymes Samuel Scénario Jeymes Samuel, Boaz Yakin Avec Jonathan Majors, Idris Elba, Regina King, Zazie Beetz Durée 2h18 (Netflix)