Dans l’atelier de Cézanne

Documentariste belge diplômée en anthropologie – autrice notamment du formidable Rêver sous le capitalisme en 2018, de La Corde du diable(passionnante histoire croisée du fil barbelé et des États-Unis en 2015) ou de Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés(sur la souffrance au travail) avec Antoine Roudil en 2005 –, Sophie Bruneau délaisse pour une fois les sujets politiques, pour poser sa caméra dans le dernier atelier de Paul Cézanne (1839-1906), acquis par le peintre en 1901 à Aix-en-Provence, aux pieds de "sa" Montagne Sainte-Victoire, qu'il a peinte à 28 reprises.

Hormis pour les vues de la montagne, on ne quittera pas, pendant une heure, cet atelier, grande pièce lumineuse que l'on parcourt aux côtés des visiteurs du monde entier et de leurs guides, qui nous apportent quelques informations sur l'approche artistique et sur la vie de Cézanne. Car Cézanne n'est pas à proprement parler un documentaire sur le peintre, dont on ne verra d'ailleurs aucune toile – le musée n'en possède pas. Ce que cherche Sophie Bruneau, avec la complicité à l'image de la photographe Marie-Françoise Plissart, c'est à capter l'atmosphère et la magie des lieux, les fantômes de l'artiste. Malheureusement, malgré la beauté de la photographie, la cinéaste n'y parvient pas réellement.

Face à cette pièce chargée de bibelots poussiéreux peints par Cézanne – le film s’ouvre d’ailleurs par la séance annuelle de nettoyage de l'atelier – et de pommes, chères à l’artiste, la magie n’opère pas réellement… La démarche apparaît finalement un peu trop académique pour retrouver le génie du précurseur du cubisme.

©D.R.

Le film sort le 2/12 à Namur, le 16/12 à Liège puis sera à l'affiche à l'Aventure à Bruxelles à partir du 20/12.

Cézanne Documentaire d'atmosphère Scénario & réalisationSophie Bruneau PhotographieMarie-Françoise Plissart MontagePhilippe Boucq Durée1h01