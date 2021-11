Accueil Culture Cinéma Le Festival Cinemamed porte "Haut et Fort" les rêves-évolutions de sa jeunesse Du 2 au 11 décembre, onze avant-premières attendent le public du Cinemamed en salles et parfois en ligne. ©D.R. Karin Tshidimba journaliste



Pour sa 21e édition, après une édition 2020 entièrement en ligne, le Cinemamed revient plus déterminé que jamais. Une ambition qui s'affiche à travers sa thématique : "Porter un regard sur demain" mettant en lumière la détermination de la jeunesse, le rôle des femmes et les changements de mentalité qui s'opèrent dans la société. Il s'illustre aussi via la création d'une nouvelle...