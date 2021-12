Les premières images des retrouvailles très attendues du casting d'Harry Potter dévoilées

Ce documentaire est très attendu par les fan de la série Harry Potter. Intitulé "Harry Potter 20th Anniversary : Return to Hogwarts", il racontera l'histoire de la naissance du premier film, vingt ans après sa sortie. Et cela grâce à de nouvelles interviews des acteurs. En ce jour de Saint-Nicolas, la plateforme en a dévoilé les premières images. Le teaser s'ouvre sur La Gazette des sorciers qui annonce en première page :" Poudlard accueille les anciens élèves". Différents membres du casting reçoivent ensuite leurs invitations pour ces retrouvailles et l'on voit le Poudlard Express une nouvelle fois prêt à partir sur la voie 9 3/4.











En plus de celles de Daniel Radcliffe, d'Emma Watson, de Rupert Grint et du réalisateur Chris Columbus, la présence d'une ribambelle d'autres acteurs est ainsi confirmée. Les fans retrouveront ainsi dans ce documentaire : Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Robbie Coltrane (Hagrid), Ralph Fiennes (Lord Voldemort), Jason Isaacs (Lucius Malefoy), Gary Oldman (Sirius Black), Tom Felton (Drago Malefoy), James Phelps (Fred Weasley), Oliver Phelps (George Weasley), Mark Williams (Arthur Weasley), Bonnie Wrigh (Ginny Weasley), Alfred Enoch (Dean Thomas), Matthew Lewis (Neville Londubat), Evanna Lynch (Luna) et Ian Hart (Quirinus Quirrell).



La diffusion américaine est prévue pour le 1er janvier 2022.