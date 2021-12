"Mystère": le prototype du film familial français

Un trop joli conte pour enfants sur l’amitié d’une petite fille et d’un jeune loup orphelin.

Mutique depuis la mort de sa mère, Victoria (Shanna Keil) emménage avec son père Stéphane (Vincent Elbaz) dans une ferme reculée, dans un petit village aux pieds du Puy Mary, dans le Cantal. Un jour, lors d’une longue balade, un peu perdus, le père et la fille tombent sur la maison d’un vieil ermite (Tchéky Karyo), qui offre à la gamine un magnifique petit chiot, nommé Mystère. Sauf que, comme le fait remarquer une employée de l’Office national des forêts (Marie Gillain), le chiot est en fait un louveteau, orphelin depuis que sa mère a été abattue par des bergers du village. Lesquels sont en guerre contre les loups, qui ont été réintroduits dans la région, et voient d’un très mauvais œil qu’une enfant se lie d’amitié avec un tel prédateur… Quand bien même celui-ci a su redonner sa joie de vivre à la petite Victoria…

Une jolie histoire

Inspiré d'une amitié réelle entre une petite fille et le louveteau qu'elle avait recueilli (comme en témoignent les photos du générique de fin), Mystère est le prototype du film familial français. De sublimes paysages, une histoire édifiante et une mise en scène sans éclats, sans aucune prise de risque. Denis Imbert (Vicky en 2016) signe, sur ce sujet, le film totalement attendu, sans aspérité aucune. Soit un conte pour enfants consensuel, mettant en scène deux orphelins - l'une à deux jambes, l'autre à quatre pattes - qui, contre tous, ont choisi de s'aimer. C'est très joli, très gentillet. Disons que ça se laisse regarder, surtout par les plus petits…

Mystère Conte De Denis Imbert Scénario Rémi Sappe Photographie Fabrizio Fontemaggi Musique Armand Amar Avec Vincent Elbaz, Marie Gillain, Shanna Keil, Éric Elmosnino, Tchéky Karyo… Durée 1h23.





