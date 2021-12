Servillo, un père de substitution pour Sorrentino

"La Main de Dieu" de Paolo Sorrentino est mis en ligne par Netflix ce mercredi. Le cinéaste italien y revient sur le drame qui a frappé son adolescence. Et confie le rôle de son père à son acteur fétiche, Toni Servillo.

Paolo Sorrentino et Toni Servillo. Voilà l'un des tandems les plus marquants du cinéma italien de ces vingt dernières années. Depuis 2001, le cinéaste et l'acteur ont tourné ensemble à sept reprises. Dont quelques films marquants comme Les Conséquences de l'amour en 2004 Il divo en 2008 , ...