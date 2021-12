"My Kid": un joli road-movie sur la difficulté pour un père de dire au revoir à son grand fils, autiste

La petite vingtaine, Uri (Noah Imber) est autiste. Il vit avec son père Aharon (Shai Avivi), ancien graphiste à succès qui a tout quitté pour s'occuper à temps plein de son grand garçon. L'un et l'autre aiment leurs routines : manger des petites pâtes en forme d'étoiles, nourrir les poissons rouges, faire du vélo, prendre le train… Mais ce qu'Uri aime par-dessus tout, c'est de regarder sur son petit lecteur DVD portable les films de Chaplin, surtout Le Kid ! Cette vie bien rangée est bousculée quand Tamara (Smadi Wolfman), la mère d'Uri, lui trouve une place dans une institution spécialisée. Mais, en chemin pour sa nouvelle maison, Uri fait une crise sur le quai d'une gare. Désemparé, son père lui promet qu'il n'ira pas. Presque malgré lui, voilà le duo en fuite…

Au revoir mon fils

En 2008, l'Israélien Nir Bergman s'est fait un nom comme co-créateur, avec Hagai Levi, de la série BeTipul , déclinée, depuis, dans de nombreux pays. Notamment sur HBO aux États-Unis ( In Treatment, avec Gabriel Byrne), mais aussi en France avec En thérapie, l'excellente première série d'Éric Toledano et Olivier Nakache pour Arte, située au lendemain des attaques terroristes de janvier 2015 à Paris.

Sur un scénario de Dana Idsis (déjà autrice en 2013 d’un documentaire sur son frère autiste), Begman signe un joli film qui parle à tout le monde. Car si Uri n’est pas tout à fait comme les autres enfants, le sujet est universel : le film évoque en effet la difficulté d’un parent de dire au revoir à son enfant devenu adulte…

Nommé à neuf reprises aux Ophir Awards (les Oscars israéliens), My Kid en a décroché quatre : réalisation, scénario, acteur et second rôle masculin. Deux prix d'interprétation totalement mérités, tant Shai Avivi et Noah Imber (jeune acteur époustouflant dans le rôle de cet ado autiste) forment un duo attachant, dans un charmant road-movie à vélo, en train ou en bus dans différentes petites villes d'Israël. Comme une parenthèse enchantée lors de laquelle le père et le fils pourront vivre une dernière fois ensemble. Si l'on affleure toujours le sentimentalisme, Nir Bergman tient sa barque avec dignité pour éviter de tomber dans les écueils du genre. Et ce grâce à l'humour. En hommage revendiqué à Chaplin (et ce dès le titre du film, apparaissant sur un carton de film muet), il lorgne du côté du burlesque pour décrire ces deux personnages en rupture avec la société dans laquelle ils évoluent. Comme l'étaient Charlot et son inoubliable Kid en 1921… Preuve de l'universalité et de l'intemporalité du thème des relations père-fils.

My Kid / Here We Are Road-movie familial De Nir Bergman Scénario Dana Idisis Avec Shai Avivi, Noah Imber… Durée 1h34.





