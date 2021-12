Séquence émotion à Poudlard: les premières images des retrouvailles entre les acteurs d'Harry Potter dévoilées

Vingt ans après la sortie du premier film de la saga "Harry Potter", HBO prépare la réunion des acteurs pour le 1er janvier 2022. Des retrouvailles, à la manière de Friends, qui seront à suivre sur Tipik (et Auvio), le 2 janvier prochain, à 20h05.

"Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson, accompagnés du réalisateur Chris Columbus et d'autres formidables acteurs des huit épisodes de 'Harry Potter' reviennent pour la première fois à Poudlard pour fêter l'anniversaire du tout premier opus de la saga, 'Harry Potter à l'école des sorciers' ", a précisé la RTBF dans un communiqué. "Cette émission spéciale 'Harry Potter 20th Anniversary : Return to Hogwarts' ('Harry Potter fête ses vingt ans : retour à Poudlard') reviendra sur les coulisses de la production et de la réalisation du film grâce à des entretiens inédits et des conversations avec les acteurs, conviant ainsi les fans à un périple féerique à travers l'une des sagas cinématographiques les plus populaires de tous les temps."

Des frissons et des larmes au programme

"Nous ferons toujours partie de la vie des autres"; "Nous sommes une famille"; "Je ne serais pas le même sans eux", etc. La bande-annonce officielle vient de sortir et met en émoi les fans du petit sorcier. "J'ai eu les larmes aux yeux de voir Emma serrer dans ses bras Tom et Rupert, c'est tant de souvenirs!"; "Les revoir après 10 ans ça fait tellement bizarre et plaisir en même temps"; "Quel dommage qu'Alan Rickman ne soit plus là pour cet évènement..R.I.P.", peut-on lire en commentaire sous la bande-annonce. Ou encore. "Harry Potter c'est quelque chose, une histoire incroyable des amitiés , de la magie, on les voient grandir devenir des adultes et tout. Moi si j'étais une actrice j'aurais tellement aimé tourner pour Harry Potter. Ca se voit qu'ils sont tous amis"; "Harry Potter une partie de nos vies, trop touchant de les revoir tous ensemble après tant d'années. Je suis en ce moment même entrain de tous les revoir, mon kif pendant la période de Noël!"