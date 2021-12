"Le Chat du Rabbin" : réflexion spirituelle sur la religion et les dogmes

Après son premier long métrage Gainsbourg (Vie héroïque), l'insatiable Joann Sfar signait en 2011 son premier long métrage d'animation, adaptation de sa série en bande dessinée à succès Le Chat du rabbin.

Dans la casbah d’Alger, dans les années 20, ledit chat mène une vie tranquille, dans la demeure du rabbin Sfar et au pied de sa maîtresse chérie, Zlabya, sa fille. Soudainement doué de parole, le chat veut à tout prix faire sa bar-mitzvah.

Le graphisme caractéristique de Joan Sfar passe superbement le cap de l’animation. L’histoire, un peu décousue, est une réflexion spirituelle, dans tous les sens du terme, sur la religion et les dogmes. En résulte une dénonciation douce et joyeusement irrévérencieuse du dogmatisme religieux, doublé d’un hymne à la tolérance et à la fraternité - sans angélisme ni illusion.

Le Chat du Rabbin Animation De Joann Sfar, Antoine Delesvaux Avec les voix de François Morel, Maurice Bénichou, Hafsia Herzi, François Damiens... Durée 1h40 Plateformes Auvio, Mubi