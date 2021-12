"Le Test": Une famille pleine de vie

Annie (Alexandra Lamy) est une super maman. Elle jongle entre son boulot de conseillère à la mairie et ses quatre enfants : ses deux grands garçons, César et Max, sa fille Poupi et Antoine, le petit dernier… Elle ne peut pas trop compter sur leur père, Laurent (Philippe Katerine), médecin généraliste tête en l’air… Un jour, dans la salle de bain, Annie tombe sur un test de grossesse positif. À qui est-il? À sa fille? À l’une des petites amies de ses fils? À une éventuelle maîtresse de son mari? Toute la famille mène l’enquête…

©Anga

Après Les Cobayes, son premier film avec Thomas Ngijol et Judith Chemla en 2020, et la série 3615 Monique sur OCS, le Français Emmanuel Poulain-Arnaud est déjà de retour avec une comédie assez singulière. Sur le papier (une famille, des petits secrets, des quiproquos…), a priori, rien de bien neuf sous le soleil. Et pourtant, la tonalité, assez différente, séduit. Le cinéaste croque en effet avec un vrai talent un portrait des évolutions de la société française, moquant gentiment parents, enfants, couple, tous placés face à la question de la sexualité, des relations amoureuses et de la filiation.

Très bien écrit, usant d'un humour légèrement décalé, Le Test est une comédie française atypique, qui repose sur un joli casting. Face à Philippe Katerine (plus en retrait et moins lunaire qu'à l'accoutumée) et à trois jeunes comédiens charismatiques dans le rôle de ses enfants, Alexandra Lamy est parfaite en mère surchargée, à la fois sévère et tendre, austère et joyeuse. Bref, Emmanuel Poulain-Arnaud signe une comédie pleine de vie qui propose un bien joli portrait d'une famille aujourd'hui.

Le Test Comédie De Emmanuel Poulain-Arnaud Scénario Emmanuel Poulain-Arnaud & Noé Debré Avec Alexandra Lamy, Philippe Katerine, Joaquim Fossi… Durée 1h19

©Cote LLB