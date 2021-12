"Tick, tick… Boom !" : un excellent "feel good movie" inédit

Une comédie musicale moderne, rythmée et inventive.

Cette comédie musicale inédite en salles et mise en ligne fin novembre sur Netflix est une des meilleures découvertes de l’année.

Tick, tick… Boom ! est signé Lin-Manuel Miranda. Ce nouveau prodige de la comédie musicale est surnommé le "Gene Kelly" hispanique. Il a mis en scène à Broadway de la comédie musicale multiprimée Hamilton (2015), relecture de l'histoire des fondateurs de l'Amérique. Il a composé les paroles et la musique de D'où l'on vient (In The Heights), dont l'excellente adaptation cinématographique est sortie dans les salles belges en juillet.

Formidable hommage

Tick, tick… Boom ! est un formidable hommage au compositeur Jonathan Larson, le créateur de la comédie musicale Rent (1995, adaptée au cinéma en 2005). Le film renoue avec la joie et l'enthousiasme des comédies musicales d'antan. Andrew Garfield y livre une de ses meilleures interprétations, fraîche et vibrante. À travers la figure de Larson observée par Miranda, le spectateur européen rattrape en quelque sorte son retard sur l'évolution de cette scène musicale typiquement américaine et toujours très populaire outre-Atlantique.

Comme Rent, qui évoquait les terribles années de la pandémie du sida à New York, Tick, tick… Boom ! est hanté par la mort.

Dans ce récit semi-autobiographique, Jonathan Larson approche de ses trente ans et cherche désespérément le succès dans ce qui devient une course contre-la-montre. Mais ce qui ressort de celle-ci est l’enthousiasme, la joie, les envies de Larson, incarné avec brio et générosité par Andrew Garfield.

Tick, tick… Boom ! est une comédie musicale moderne, rythmée et inventive. L'appétence pour la création, le désir de partager avec le public, l'urgence ressentie par Larson résonnent particulièrement au moment où les lieux culturels sont à nouveau fermés. Larson incarne tous les artistes qui veulent partager leur art avec le public.

Miranda signe une déclaration d’amour à la création et à la scène en trouvant dans le langage cinématographique les moyens de dépasser celle-ci.

Tick, Tick… Boom ! Biographie musicale De Lin-Manuel Miranda Scénario Steven Levenson Avec Andrew Garfield, Alexandra Shipp, Vanessa Hudgens,… Durée 1h55 Plateforme Netflix