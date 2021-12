L'actrice américaine Betty White, connue pour sa participation à la série télévisée comique The Golden Girls ("Carré de dames"), est décédée à son domicile, à l'âge de 99 ans, a annoncé vendredi le site d'actualité des célébrités TMZ.

La carrière de cette actrice et productrice, née dans la banlieue de Chicago en 1922, a débuté en 1939. Dans "Carré de dames", une série qui, en Belgique, a été diffusée dans les années '80 et '90 sur RTL, Betty White incarnait le personnage de Rose Nylund. La série a connu sept saisons et 180 épisodes.