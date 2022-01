"La tragédie de MacBeth" : où se cachent les traîtres ?

D’abord, il y a la thématique célèbre qui défie les siècles : revenu victorieux d’une bataille jugée perdue d’avance, Sir MacBeth (Denzel Washington) se voit accueilli en héros et récompensé par le roi Duncan (Brendan Gleeson). S’il est flatté et reconnaissant de l’honneur qui lui est fait, le général est également surpris. Sur le chemin de retour, il a en effet croisé une curieuse pythie qui lui a prédit une destinée royale. Or voici que le fils du Roi se place en travers de sa route.

Encouragé par la détermination de sa Lady (Frances McDormand), le seigneur écossais décide de hâter le trépas du monarque afin d’assurer son propre succès. Mais très vite, MacBeth est assailli de remords et ne voit plus autour de lui que manœuvres suspectes et traîtres potentiels. Est-ce la folie qui le gagne ou le péril est-il réel ? Prophéties, mirages du pouvoir absolu, guerres d’ambition et dérives qu’elles entraînent : les motifs du drame shakespearien n’ont rien perdu de leur mordant.

À cela s’ajoute l’attrait d’une affiche sur laquelle brillent deux étoiles contraires et pourtant si étroitement mêlées : Denzel Washington et Frances McDormand. Les deux comédiens investissent de tout leur être cette ambitieuse adaptation de Shakespeare où meurtre, folie et manipulation façonnent les contours de cette tragédie éternelle.

Or, le film est une curiosité en soi. Il s'agit en effet du premier long métrage de Joel Coen en solo, écrit et réalisé sans son frère Ethan, qui a décidé de prendre sa "retraite cinématographique" pour se consacrer à temps plein à son métier de romancier. Un projet d'autant plus original que la forme en est très travaillée.

Une réalisation soignée mais (trop) aride

Pourtant, malgré la magnifique photographie de Bruno Delbonnel, le noir et blanc expressionniste à la Murnau et la conception géométrique fascinante des cadrages et des plans, l’émotion affleure trop peu. Seuls les puristes, les fans inconditionnels de la langue de Shakespeare et les admirateurs de Denzel Washington et de Frances McDormand - ce qui fait, tout de même, quatre groupes d’irréductibles - pourront se retrouver dans ce projet de théâtre revisité. Le résultat se révèle en effet un peu trop statique et les longs monologues, malgré l’intensité de jeu et l’atmosphère envoûtante, risquent d’en décourager plus d’un… Reste la beauté formelle d’un projet hors du temps porté par Frances McDormand, comédienne d’exception, muse fidèle de Joel Coen, et par un Denzel Washington dévoré par sa quête de pouvoir absolu.

Mêlant cinéma, théâtre et spectacle vivant - Kathryn Hunter prend ainsi la tête des oracles aux visages de corbeaux et aux longues capes noires, renvoyant à un théâtre d’ombres fantasmagoriques -, ce 19e long métrage aurait pu subjuguer grâce à sa maîtrise formelle s’il avait résolu d’être plus vibrant.

Disponible sur Apple TV + dès le 14/01.

The Tragedy of MacBeth De Joel Coen Scénario Joel Coen, d'après Shakespeare Avec Denzel Washington, Frances McDormand, Brendan Gleeson, Harry Melling, Corey Hawkins Durée 1h45.





©D.R.