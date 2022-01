L’esprit de Miyazaki souffle encore

Toute la diversité du cinéma d’animation

Résumer "Le Cinéma d’animation en 100 films" est une belle gageure. Et, à la lecture des quelque 350 pages de la somme écrite sous la direction de Xavier Kawa-Topor et Philippe Moins (ancien directeur du Festival Anima de Bruxelles), elle est tenue avec pertinence mais aussi audace et originalité.