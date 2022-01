Après la diffusion des retrouvailles, pour fêter les 20 ans, sur TIPIK dimanche dernier, Harry Potter et ses amis vont une nouvelle fois faire parler d'eux cette année en Belgique.

Un grand bal sur le thème du petit sorcier aura lieu le 25 février au Vooruit de Gand.

Au menu pour les Moldus belges: concert, rodéo de balais, bar à potions et on en passe. Sans oublier des beerpongs quidditch et des photobooths magiques !



La soirée sera organisée par le café Comic Sans et l'association Asgaard Gentbrugge. Prix de l'entrée: 20 euros. Infos et réservations: https://yuleball.be/

Un premier bal avait déjà eu lieu en 2019: