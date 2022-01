Majid Majidi. Au nom des enfants des rues de Téhéran

En septembre 2020, l'Iranien Majid Majidi présentait en Compétition de la 77e Mostra de Venise Sun Children**, qui vaudra le Prix Marcello Mastroianni du meilleur espoir à son tout jeune comédien Rouhollah Zamani. En salles ce mercredi, ce drame mettant en scène une petite bande d'enfants des rues de Téhéran, accueillis par l'école des Enfants du Soleil (Sun Children), se donne des allures de conte pour dénoncer la triste situation qui leur est réservée en Iran. Nous avions rencontré le cinéaste (connu notamment pour avoir été nommé à l'Oscar du meilleur film étranger pour Les Enfants du ciel en 1999) à Venise.

©Cherry Pickers

Que connaissiez-vous de la situation de ces enfants des rues de Téhéran?

J’ai toujours été concerné par cette problématique. Les enfants des rues et les enfants qui doivent travailler ont toujours été dans ma tête. Un jour, j’ai en fait fait l’expérience en visitant cette école, qui est dirigée par une ONG, sans aucune aide de l’État. Et j’ai vu le super boulot qu’ils faisaient. Cela m’a vraiment inspiré. Ces enfants n’ont pas de voix dans la société; je voulais vraiment me faire leur porte-parole.

Combien y a-t-il de ces enfants dans les rues de Téhéran?

Comme la plupart de ces enfants sont des immigrants sans papiers venus d’Afghanistan, il n’y a malheureusement pas de statistiques auxquelles on peut faire confiance. On ne connaît donc pas leur nombre exact. Mais on peut les voir dans les rues, pratiquant diverses activités.

A-t-on beaucoup à apprendre de ces enfants?

Je crois qu’ils ont énormément de choses à nous apprendre. Souvent, en première approche, quand on les voit, on ne les aime pas, car ils paraissent agressifs, cherchant toujours à nous vendre quelque chose. Mais quand on apprend à la connaître, c’est différent. Shamila Shirzad, la petite fille du film, a commencé à travailler à 5 ans et a supporté toute sa famille! C’est une petite fille très intelligence, elle apprécie chaque minute de la vie, tout ce que, nous, avons l’habitude de considérer comme acquis. À l’école, elle est la meilleure. Quoi qu’elle fasse, elle est bonne, car elle y met toute son énergie et son esprit. J’ai beaucoup appris d’elle, à apprécier à nouveau chaque moment de la vie, tout ce potentiel que l’on a.

©Cherry Pickers

Pourquoi était-ce important de tourner avec de vrais enfants des rues?

C’était très important que ce soit de vrais enfants des rues. Ali, même dans sa façon de marcher, on voit que c’est vrai. Il est passé par là, il a vu des choses. Il marche comme un héros et peut facilement jouer le chef du gang, car c’est sa vie réelle. La chose la plus difficile de ce film, c’était le casting. Pour les trouver, on a auditionné 200 ou 300 enfants. On voulait qu’ils soient vrais, assez intelligents pour apprendre en très peu de temps. Shamila et son vrai petit frère par exemple, on les a trouvés dans cette école. Ils vont là-bas pour pendre le petit-déjeuner, ils étudient, déjeuner puis sont libres, d’aller vendre des choses dans les rues pour pour ramener l’argent gagné à la maison pour soutenir leur famille. J’ai énormément de respect pour eux. Ce sont des enfants qui devraient être protégés par les adultes, mais ce sont eux qui supportent les adultes dans leur famille..

Comment se sont-ils soumis à la discipline nécessaire sur un plateau de tournage?

Le premier mois était incroyable. Je me suis souvent dit que ce film serait impossible à faire, à cause de ces enfants, qui ne reçoivent d'ordre de personne. Ali, par exemple, pouvait disparaître pendant deux jours sans que personne ne sache où il était, ni sa famille, ni personne. Quand il revenait et que je lui demandais où il était, il m'insultait. J'avais envie de lui botter le cul! Il m'est arrivé de l'attacher à une chaise pendant des jours, en lui disant: « Tu es mon assistant, tu restes à mes côtés! » Sinon il aurait couru partout dans l'école, aurait cassé une jambe à quelqu'un. C'est un combattant; il aime se battre avec tout le monde. Un jour qu'on filmait une scène difficile, les enfants jouaient, refusaient de m'écouter. J'étais fâché car le soleil baissait. Alors, Ali me dit: « Je ne veux pas que tu sois fâché. Détache-moi et je vais aller leur casser la gueule s'ils ne font pas ce que tu dis. Ne t'inquiète pas. » Mais il a commencé à apprendre et à la fin du film, c'était presque un professionnel. Il devenait doux pour un gros plan… Il connaissait tout! Ces enfants ont tant de potentiel, qu'il suffit d'activer. Ils peuvent devenir des gens bien, qui auront une influence positive sur la société, ou devenir des criminels… Tous les criminels ont été des enfants à un moment. C'est à nous de décider dans quel sens on veut les pousser.

©Cherry Pickers

Le style du film est quasi documentaire, avec ces vrais enfants, cette vraie école. Pourtant, dans le même temps, Sun Children se donne des air de film d’aventures pour enfants, avec plein d’éléments très romanesques, comme le tunnel à creuser, le trésor à trouver…

Un documentaire pur ne pourrait pas intéresser le plus grand nombre. J’avais besoin d’un outil narratif qui puisse forcer les gens à voir ce film et à y réfléchir. Je mixe donc les deux. Quant à ce tunnel, que l’on a reconstruit, c’est une métaphore de la difficulté qu’ils doivent traverser, mais il y a de la lumière au bout, de l’espoir. Et le trésor, le miracle qu’ils cherchent est en eux. On a chacun de nous un trésor en nous et il faut le trouver, plutôt que de chercher ailleurs. C’est là qu’est le vrai bonheur. Ces enfants ont tant de potentiel, qu’il suffit d’activer. Comme on le voit dans le film, un est bon au foot, l’autre est bon en maths et Ali a fini par trouver la lumière en lui pour enfin faire confiance en son professeur à l’école.

Pas seulement les Oscars, mais les différents prix que le cinéma iranien a reçus, comme Kiarostami à Cannes (Palme d'or pour Le Goût de la cerise en 1997, NdlR). Ces dernières années, le cinéma iranien a montré sa grandeur et, heureusement, la nouvelle génération arrive et a déjà remporté beaucoup de prix. On a de grands cinéastes iraniens. Je crois que le cinéma est le médium le plus difficile et le plus significatif qui existe. Il n'y a rien de mieux pour communiquer un message. Et nous, Iraniens, avons pu communiquer avec le monde entier. C'est irremplaçable.

C’est la magie du cinéma. Jafar Panahi fait plus de films aujourd’hui que quand on ne lui interdisait pas de travailler… Je pense que le gouvernement ouvre un oeil et ferme l’autre. C’est un jeu d’une certaine façon. Mais heureusement, ils parviennent à continuer à faire des films.