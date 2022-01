"Les Enfants du Soleil": Majidi utilise les codes du thriller pour mettre en lumière une réalité douloureuse de l’Iran contemporain

Bossant pour un garagiste mafieux, Ali (Roohollah Zamani), 12 ans, et trois de ses amis sont chargés de voler des pneus sur les voitures de luxe garées dans les parkings sous-terrains de Téhéran. Un jour, son patron lui confie une autre mission : creuser un tunnel jusque sous le cimetière, où se trouve un mystérieux trésor… Pour ce faire, Ali et ses copains doivent réussir à se faire inscrire à l’École du Soleil, qui accueille les enfants des rues et qui sera le point de départ de leur tunnel…

Dans son nouveau film Les Enfants du Soleil, dévoilé en Compétition de la 77e Mostra de Venise en septembre 2020, Majid Majidi rend hommage aux quelque 152 millions d'enfants-travailleurs à travers le monde. Après une biographie du prophète Mahomet, Muhammad : The Messenger of God - le budget le plus élevé du cinéma iranien à sa sortie en 2015 -, le cinéaste revient ici à un sujet qu'il affectionne particulièrement. Nommé à l'Oscar du meilleur film étranger en 1999 pour Les Enfants du Ciel, en Compétition à Berlin en 2008 avec The Song of Sparrows, Majidi s'est effet souvent intéressé à l'enfance.

De l’importance de l’éducation

Les intentions du cinéaste sont claires et très morales : montrer l'importance de l'éducation pour sortir ces enfants de la spirale de la misère. Majid Majidi parvient pourtant à éviter l'écueil du film pédagogique ou à message, en choisissant le romanesque. Une bande de gamins malicieux bourrés de vie, un trésor à chercher… On se croirait presque dans un roman de la Bibliothèque Verte. Sauf que la réalité est plus sordide. Ce que décrit, dans un style quasi documentaire, Les Enfants du Soleil, c'est en effet le sort réservé à ces milliers d'enfants bossant pour subvenir aux besoins de leurs familles.

Cinéaste plus consensuel que ses collègues Jafar Panahi, Mohamad Rasoulof ou Bahman Ghobadi, Majidi ne se livre pas à une critique du régime - même s'il écorne légèrement la police. Il n'en utilise pas moins les codes du thriller - ce tunnel à creuser, ces mafieux qui rôdent, la peur de se faire prendre… - pour mettre en lumière une réalité douloureuse de l'Iran contemporain. Et, comme tous les cinéastes iraniens, il n'a pas son pareil pour décrire le quotidien de Téhéran avec vie et un grand naturel. Notamment grâce à ces jeunes acteurs, souvent des réfugiés afghans, éclatant de vérité dans leur propre rôle.



Sun Children / Les Enfants du Soleil Drame De Majid Majidi Scénario Nima Javidi et Majid Majidi Photographie Hooman Behmanesh Musique Ramin Kousha Avec Ali Nassirian, Javad Ezati, Tannaz Tabatabaei, Roohollah Zamani… Durée 1h30.