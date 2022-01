Nabil Ayouch, à l’écoute de la jeunesse marocaine

En salles depuis mercredi, "Haut et fort" porte le cri de révolte des jeunes Marocaines et Marocains. Un film à la lisière du documentaire, construit comme une comédie musicale. Et porté par de jeunes rappeurs bourrés de talent et d’énergie.