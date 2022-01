Accueil Culture Cinéma "Claude Lelouch se nourrit toujours des éléments dont vous lui avez parlé ou qui vont arriver" ©AFP Karin Tshidimba journaliste



Au départ, il y a une rencontre qui émeut comme dans le film. "On s'était rencontré il y a vingt ans, on ne s'était plus croisé depuis, ce qui ne m'a pas empêché de suivre sa carrière. J'ai toujours beaucoup aimé Sandrine, sa nature et l'impression qu'on a des références...