"Tendre et saignant": un film qui se déguste comme un petit plaisir coupable

Élégante quadragénaire, Charly Fleury (Géraldine Pailhas) dirige la rédaction de Chiffon, un grand magazine de mode. Parisienne jusqu'au bout des ongles, elle voit réapparaître dans sa vie son père qui, après une crise cardiaque, doit subir une grave intervention au cœur. Ce dernier supplie sa fille de reprendre sa boucherie et le jeune employé qui va avec, Martial (Arnaud Ducret). Charly hésite mais à la mort de son père, l'ancienne jeune espoir de la boucherie française se voit obligée de remettre les mains à la pâte et finit par y prendre goût… Tout comme elle prend goût à Martial.

La comédie romantique au rayon boucherie, fallait l'imaginer ! L'acteur et scénariste Christophe Thompson l'a fait. Le petit-fils de Gérard Oury et fils de Danièle Thompson signe avec Tendre et saignant un second long métrage non dénué de charme, mais prisonnier des cases du genre, qu'il se sent obliger de toutes cocher. Seule différence avec ce type de production classique, l'âge de l'héroïne. Ce film, Thompson l'a en effet écrit pour sa compagne Géraldine Pailhas (qui jouait déjà dans son premier film, Bus Palladium en 2010), assez discrète au grand écran ces dernières années, même si on l'a vue touchante dans le dernier Ozon, Tout s'est bien passé ). Éclatante de naturel, l'actrice fait le job pour rendre crédible cet improbable personnage de bouchère à hauts talons branchée réseaux sociaux. Face à elle, Arnaud Ducret apporte le gage "Vu à la télé" pour assurer une diffusion en prime time de ce joli téléfilm. Il faut dire qu'il a le physique de l'emploi et qu'il se glisse à merveille dans les habits du nouveau "boucher star et boucher des stars".

Attendue, mais plutôt drôle, voilà une production française plus tendre que saignante. Un produit totalement formaté, plus industriel qu'artisanal, mais qui se déguste comme un petit plaisir coupable…



Tendre et saignant Comédie romantique De Christopher Thompson Scénario Ch. Thompson & Fabrice Roger-Lacan Avec Géraldine Pailhas, Arnaud Ducret, Stéphane De Groodt, Alison Wheeler… Durée 1h31.





