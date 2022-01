"Épouvantable", "Indécent": les dessins de Charlie Hebdo sur la mort de Gaspard Ulliel choquent la toile

Ce mercredi après-midi, on apprenait le décès de Gaspard Ulliel, seulement âgé de 37 ans. L'acteur français, rendu célèbre par ses rôles dans "Un long dimanche de fiançailles" ou "Juste la fin du monde", n'a pas survécu à un accident sur les pistes de ski de la station de Rosière, en Savoie.



Depuis l'annonce de la mort de l'acteur, les hommages et les marques de soutien envers sa famille affluent sur la toile. Ce jeudi, le journal satirique français Charlie Hebdo a lui aussi tenu à rendre hommage au jeune prodige du cinéma français, au travers de dessins qui n'ont visiblement pas plu à tout le monde.



Le dessinateur Biche a signé trois croquis, parmi lesquels on peut notamment voir un cercueil dévaler les pistes ou un crâne remplacer le visage de la Reine des Neiges qui entonne "Libérée, délivrée, je ne skierai plus jamais".





Si certains internautes ont salué l'audace du journal, d'autres ont déploré un certain mauvais goût. "Vous êtes immonde", fustige par exemple un utilisateur de Twitter. "J'ai honte d'avoir un jour défendu votre cause", regrette un autre internaute.



Certains chroniqueurs de l'émission "Touche Pas à Mon Poste" ont eux aussi réagi vigoureusement à ces dessins satiriques. "Il y a un droit à la caricature, mais moi je trouve ça épouvantable. Le lendemain en plus, ça me choque énormément, c'est terrible", s'est notamment offusqué l'animateur Benjamin Castaldi.