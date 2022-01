Peter Dinklage furieux contre Disney et son remake de "Blanche-Neige et les sept nains"

Il voit rouge. Peter Dinklage, connu pour avoir interprété Tyrion Lannister dans Game of Thrones, avait fait savoir tout le bien qu'il pense des pratiques de Disney. Les studios concoctent actuellement un remake en live-action de Blanche-Neige et les sept nains et leur parti pris n'est pas au goût de l'acteur. La raison ? Une représentation datée du nanisme.

"Dans un sens, vous êtes progressistes (Rachel Zegler, une actrice d'origine colombienne, a obtenu le rôle-titre, NdlR), mais vous racontez toujours cette putain d'histoire arriérée à propos de sept nains qui vivent dans une cave ensemble", a-t-il pesté dans le podcast "WTF". "Qu'est-ce que vous faites, putain ? N'ai-je rien fait pour faire avancer la cause ? Il faut croire que ma voix ne porte pas assez", a-t-il ajouté, taclant "l'hypocrisie" hollywoodienne.

Disney a répondu à l'acteur et à la polémique dans les colonnes de Variety. "Pour éviter de renforcer les stéréotypes du film d'animation original, nous adoptons une approche différente avec ces sept personnages et avons consulté des membres de la communauté du nanisme", a-t-on écrit dans un communiqué. "Nous sommes impatients d'en partager davantage alors que le film entre en production après une longue période de développement", lit-on encore. Aucune date de sortie n'a été annoncée à ce jour.