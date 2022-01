"Way Down": braquage à l’espagnole

Brillant étudiant ingénieur de 22 ans à Cambridge, Thom (Freddie Highmore) se voit offrir des ponts d’or par l’industrie pétrolière. Mais le jeune homme préfère saisir l’offre mystérieuse que lui fait la séduisante Lorraine (Àstrid Bergès-Frisbey). Laquelle finit par le présenter à Walter Moreland (Liam Cunningham), un chasseur d’épaves condamné à La Haye de restituer à la Couronne espagnole le trésor repêché par son équipe sur le Notre-Dame-de-Guadaloupe, une caravelle qui avait sombré aux larges des côtes espagnoles en 1645. La précieuse cargaison est désormais entreposée dans la chambre forte de la Banque d’Espagne à Madrid, l’une des plus sécurisées au monde. Pour briser le secret de ce chef-d’œuvre d’ingénierie imaginé 70 ans plus tôt, le vieux loup de mer a besoin de l’esprit brillant du jeune homme, dont la curiosité est piquée au vif !

Alors qu’en Afrique du Sud, la Coupe du monde de football 2010 bat son plein, l’équipe de Moreland peaufine son plan pour déjouer la sécurité renforcée de la Banque d’Espagne, située face à la Fontaine de Cybèle. Sur une grande place qui accueille une foule en délire lors de la retransmission en plein air des matchs de l’équipe d’Espagne…

Spécialiste du cinéma fantastique espagnol - notamment avec le flippant La Secte sans nom en 1999 et le génial REC en 2007 -, Jaume Balagueró change de registre avec un film de braquage 100 % classique. Ce thriller espagnol surfe évidemment sur le succès international de la série Netflix La Casa de Papel , dont la saison 3, en 2019, mettait d'ailleurs déjà en scène le braquage de la Banque d'Espagne et de son coffre-fort inondable.

Sans surprise, mais porté par un chouette casting et une mise en scène efficace, Way Down a dû mal à faire autre chose que de repasser les plats après Ocean Eleven et consorts (à qui il rend d'ailleurs un hommage explicite), malgré une bonne idée dans l'utilisation de la Coupe du monde.



Way Down / The Vault / Braquage final Thriller De Jaume Balagueró Scénario R.Athale, M.Gaztambide, B.Santaolalla… Avec Freddie Highmore, Àstrid Bergès-Frisbey, Famke Janssen… Durée 1h58.





